Ministro admite que fogo na serra da Estrela «é uma tragédia» ambiental

José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, admitiu esta sexta-feira que o incêndio que deflagrou no sábado em Garrocho, no concelho da Covilhã, «é uma tragédia» ambiental e está a lavrar num «contexto de grande complexidade».

«Quero transmitir esta mensagem de solidariedade às comunidades locais pela forma como se têm mobilizado e dar uma palavra aos bombeiros e a todas as forças e serviços da proteção civil» que têm combatido um incêndio que «é uma tragédia do ponto de vista do ambiente, da biodiversidade e do património ambiental» , disse José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas à margem da sessão solene de abertura do programa das festas do concelho de Ansião, no distrito de Leiria.

O incêndio deflagrou na madrugada do dia 6 em Garrocho, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e as chamas estenderam-se depois ao distrito da Guarda, nos municípios de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira.

Subscrever Adiantando que irá visitar a zona ardida quando o fogo terminar, o ministro salientou que «o país está a empregar todo o conhecimento que tem na gestão de circunstâncias muito difíceis».

«Recordo como foi dito por um grande especialista da universidade de Coimbra [Miguel Almeida, investigador da Universidade de Coimbra], que estão conjugados todos os fatores críticos», salientou.

José Luís Carneiro apontou as condições meteorológicas, a seca extrema, a massa floresta que desde 2003/2004 se foi acumulando e «a não existência de acessos ao interior da floresta» como um «contexto de grande complexidade».

Ainda segundo o ministro da Administração Interna, perante este contexto «só mesmo o espírito e a força de cooperação entre todas as forças e serviços, autarcas, comunidades locais, bombeiros, agentes, atores de toda a proteção civil» permite perspetivar que se possa «tão breve quanto possível, encontrar solução para esse incêndio».

Questionado sobre as declarações à Lusa do investigador Joaquim Sande Silva, que considerou que o incêndio que afeta a serra da Estrela também deve ser analisado por uma estrutura idêntica à criada após os fogos de há cinco anos, mas ‘a posteriori’, quando terminar, o ministro disse que o momento é «garantir o combate e conseguir debelar» o fogo.

«Depois, como foi dito também pelo senhor primeiro-ministro, é estudar a forma como o incêndio se iniciou, como se desenvolveu, porque da avaliação deve resultar naturalmente melhoria e uma aprendizagem contínua que é feita e deve ser feita em circunstâncias que serão todas elas muito exigentes e mais complexas no futuro» , adiantou.

O ministro da Administração Interna insistiu que a forma de combater os incêndios é «evitá-los», recordando que uma percentagem muito elevada das ignições tem que ver com o mau uso do fogo ou com mau uso de máquinas em espaço florestal.

Além disso, acrescentou, é também necessário fazer um combate «sem tréguas àqueles que são incendiários».

O ministro da Administração Interna salientou ainda a necessidade de não se «baixar a guarda» até às primeiras chuvas do outono, recordando o incêndio no Pinhal de Leiria, em outubro em 2017.

«A informação que temos da meteorologia é de que as temperaturas vão de novo aumentar. A seca extrema é conhecida de todos. Não podemos baixar a guarda, porque temos muitas semanas pela frente e não podemos esquecer o que se passou em 2017. Houve um primeiro período [de fogos] em junho e depois voltou a haver grandes incêndios em outubro», lembrou.

José Luís Carneiro pediu ainda à população, «neste período especial em que o país vive as suas festividades locais», para ter todos os cuidados, nomeadamente no uso do fogo e de máquinas, devendo ser respeitadas as orientações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo o site da ANEPC, pelas 21.30 estavam a combater o incêndio na serra da Estrela 1620 operacionais, apoiados por 460 viaturas. Ao final da tarde, a Proteção Civil admitiu que o fogo «está estabilizado», mas «não ainda dominado».

Reforço no investimento das forças de segurança demonstra aposta nos operacionais O ministro da Administração Interna disse esta sexta-feira, em Ansião, que o reforço no investimento das forças de segurança aprovado pelo Governo demonstra a aposta na melhoria das condições dos operacionais.

«O Governo aprovou no Conselho de Ministros de 28 de julho o investimento plurianual em infraestruturas e equipamentos das Forças de Segurança, para 2022-26, correspondente a um reforço de verbas no valor de mais de 607 milhões de euros» , disse José Luís Carneiro, na sua intervenção na sessão solene de abertura do programa das festas de Ansião, no distrito de Leiria.

Segundo o ministro da Administração Interna, «a aprovação e consequente execução do investimento plurianual é demonstrativo» das «ambições muito claras» da tutela: «Melhorar as condições de trabalho daquelas e daqueles que servem as forças e serviços de segurança para executarem cabalmente as suas missões».

Segundo explicou, o investimento agora aprovado «dá continuidade a um programa que se iniciou em 2017 e que culminou em 2022, e permitiu a execução de mais de 340 milhões de euros na melhoria das infraestruturas e na modernização dos equipamentos de apoio» .

«Este é o maior volume de investimento de sempre na modernização, requalificação e dignificação das condições de trabalho e de melhores indicadores de operacionalidade das forças e serviços de segurança» , sublinhou.

José Luís Carneiro acrescentou que, «na mesma linha de execução de uma política de investimento virada para o rejuvenescimento e formação de recursos humanos das forças de segurança, em 2022 procedeu-se à admissão de mais 2.600 elementos, para além dos mais de 1.400 agentes da PSP e de militares da GNR que terminam a sua formação este ano» .

Para o ministro, «há que manter o que é sólido, mas também reformar o que tem de se adaptar a novos tempos» e, «claro, investir na melhoria das condições de trabalho daqueles que servem o Estado de Direito».

«Cabe aqui a aposta na motivação e na atratividade das forças e serviços de segurança, num propósito especialmente orientado» para «valorizar todos os homens e mulheres que zelam pela segurança e bem-estar de todos» e «mobilizar as novas gerações para uma carreira ao serviço dos desígnios da segurança nacional».

O governante considerou que a «primeira prioridade» do Estado é «mesmo a segurança, porque é ela que permite as outras funções económicas, sociais, culturais e de afirmação e do prestígio da administração pública e do Estado».

No âmbito de uma «conceção de segurança integrada que valorize uma perceção de segurança coletiva» , o MAI aposta num «conceito de segurança interna orientado para uma maior proximidade entre as forças e serviços de segurança e as populações que servem».

Nesse sentido, José Luís Carneiro anunciou que irá, em breve, executar a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, que «revitalizará programas como os Contratos Locais de Segurança, o Noite Segura, o Idosos em Segurança, o Escola Segura e o Comércio Seguro» .

«Trata-se de uma aposta no policiamento de proximidade que continuará a ter em conta a especificidade de cada território, quer nas áreas urbanas quer nas áreas menos densamente povoadas, cumprindo o desígnio da coesão territorial» , reforçou.

José Luís Carneiro rematou: «A segurança não é um bem adquirido permanente. É um bem que exige um compromisso todos os dias e de todos nós».

