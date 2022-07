Ministério Público do Brasil diz que português perseguiu Paolla Oliveira durante vários meses

Entornointeligente.com /

O português Luís Mário Monteiro Piçarra, que tentou invadir a residência de Paolla Oliveira em fevereiro e foi acusado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro pelo crime de perseguição em março, terá perseguido a atriz brasileira durante vários meses, alega o Ministério Público do Brasil. A informação é avançada pelo jornal brasileiro O Globo.

Numa altura em que o inquérito vai ser redistribuído para uma vara criminal, para que seja investigado também injúria e lesão corporal, o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva considerou que no inquérito «há inúmeros delitos a serem melhor apurados, especialmente para caracterizar a alegada perseguição há meses, bem como a dinâmica dos fatos superficialmente narrados».

Paolla Oliveira e o namorado Diogo Nogueira fizeram queixa na polícia de Barra da Tijuca, em fevereiro, acusando Luís Mário Monteiro Piçarra de ter entrado no condomínio onde a atriz mora com o pretexto de reaver um telemóvel que estaria com a artista. À porta da casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o português terá demonstrado estar alterado, tendo proferido frases desconexas, gritado, insultado e ameaçado o casal com uma arma.

Subscrever De acordo com o inquérito, Paolla Oliveira contou que já vinha a ser perseguida por Luís Piçarra há cerca de três meses através de mensagens no Instagram. No depoimento, a atriz contou que, em agosto do ano passado, o português chegou a declarar-se apaixonado por ela e que iria ao Brasil para a encontrar.

Quando apresentou queixa à polícia, a artista disse que se sentia ameaçada pelas mensagens que estava a receber, por entender estar a ser vítima de violência psicológica pelo facto de ser mulher, figura pública, e por considerar que o português estava a abusar do direito de livre manifestação, tendo solicitado medidas de proteção como afastamento e proibição de qualquer forma de contacto com Luís Piçarra.

Já o namorado de Paolla Oliveira, Diogo Nogueira, disse estar em casa da atriz no dia 5 de fevereiro, quando uma funcionária que trabalha na casa de Paolla, avisou-a que estava à porta um português que ia buscar um telemóvel. A atriz perguntou quais as características físicas do homem. Ao perceber que se tratava da mesma pessoa que, segundo ela, a perseguia e ameaçava por mensagens há meses, proibiu a entrada, mas Luís Piçarra permaneceu nas redondezas.

Entretanto, Diogo Nogueira regressava a casa, depois de ter ido ao apartamento vizinho pedir para que baixassem a música enquanto Paolla gravava um compromisso publicitário. Ao chegar à porta foi insultado e agredido por Luís Piçarra, segundo depoimento à polícia. «»Filho da p… que está a estragar a minha vida!» e «imbecil!», terá dito o português. Nogueira, por se sentir ameaçado, respondeu com um soco.

Logo em seguida, seguranças do condomínio intervieram e chamaram agentes da delegacia mais próxima, na Barra da Tijuca.

