Ministério da Saúde compra 1 milhão de doses da CoronaVac para crianças de 3 a 5, diz Butantan A vacinação dessas crianças tem sido feita no país de forma isolada e independente em cidades que tinham lotes da vacina disponíveis. Por g1

15/08/2022 15h20 Atualizado 15/08/2022

1 de 1 Nova fábrica do Instituto Butantan para produção de vacinas na capital paulista. — Foto: PAULO GUERETA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nova fábrica do Instituto Butantan para produção de vacinas na capital paulista. — Foto: PAULO GUERETA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Butantan afirmou nesta segunda-feira (15) que o Ministério da Saúde comprou 1 milhão de doses da CoronaVac para crianças de 3 a 5 anos produzida pelo instituto.

De acordo com o texto, a vacina foi aprovada com unanimidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 13 de julho.

O laboratório de São Paulo afirma que a quantidade de doses ofertada seria suficiente para a primeira dose dessa faixa etária.

Ainda segundo o texto, as doses serão entregues até meados de setembro.

O Butantan afirma também que a encomenda de insumo farmacêutico ativo importado da China pode render 6 milhões de doses da CoronaVac.

CoronaVac volta ao programa

A CoronaVac voltou a ser incluída no Programa Nacional de Imunização (PNI).

A vacinação dessas crianças tem sido feita no país de forma isolada e independente em cidades que tinham lotes da vacina disponíveis.

No final do mês passado, o governador Rodrigo Garcia disse que serão importados 8 mil litros do produto da farmacêutica Sinovac para a produção de 10 milhões de doses do imunizante.

O governador chegou a afirmar que as vacinas estariam liberadas em agosto – o que não irá ocorrer. O estado diz que usou recursos da Fundação do Instituto Butantan para viabilizar essa importação.

O Distrito Federal e o Rio de Janeiro interromperam a vacinação com o imunizante.

