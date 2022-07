Ministra Yarza defiende Copago Cero, tras críticas de Jaime Mañalich: «No solo no es ilegal, sino que es justo y bueno»

Entornointeligente.com /

Luego del pronunciamiento de la vocera de Gobierno Camila Vallejo frente a los dichos del exjefe de la cartera, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, respondió a Jaime Mañalich; quien criticó el programa de Copago Cero de la actual administración para pacientes del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

En entrevista con Radio Duna , el exministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera dijo que el anuncio del Presidente Gabriel Boric «no se acoge al principio de legalidad en el cual tiene que actuar el Gobierno» y además apuntó a una relación del anuncio con el plebiscito constitucional. La ministra Yarza descartó las afirmaciones de Mañalich, puntualizando que el tema «ya estaba en nuestro programa de Gobierno».

«Nosotros en el programa tenemos dos grandes pilares, una primera etapa que tiene que ver con la pandemia y hacernos cargos de las listas de espera, y por el otro lado, estaba este sueño en el programa que era un sistema universal de salud, y en el sistema universal una primera barrera es la económica», señaló la doctora Yarza, en conversación con Chilevisión .

«Me llama la atención, porque él es alguien que conoce el sistema sanitario. El cambio que nosotros hacemos solo requiere un decreto, firmado por la ministra de Salud y Mario Marcel, ministro de Hacienda, y el decreto de cambio presupuestario para 2022 y para 2023 también lo mismo. No requiere ley, no hemos cometido nada ilegal, eso está en el artículo 161 del Decreto con Fuerza de Ley N°1», enfatizó la ministra. Y afirmó que el hecho «no solo no es ilegal, sino que es justo, es bueno, una medida correcta, apunta hacia el lugar que queremos llegar y hoy hacia el 1 de septiembre es concreto».

Respecto a la relación del anuncio gubernamental con el Plebiscito de Salida de la propuesta de Nueva Constitución, la jefa del Minsal señaló que «no tiene que ver» y «lo que sí tiene que ver, es la señal de nuestro Gobierno de que lo que comprometemos, lo hacemos».

En la misma entrevista, la ministra de Salud también aseguró que habrá más dosis de refuerzo contra el Covid-19, porque «esto llegó para quedarse», aunque precisó que la pregunta es cuándo y a quiénes, descartando que por ahora sea necesario.

