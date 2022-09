Ministra Vallejo defiende rol del Gobierno en proceso constituyente: «Somos acompañantes y facilitadores»

Entornointeligente.com /

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo , reiteró este lunes 19 la intención del Gobierno frente al proceso constituyente, asegurando que no son una institución que quiera «negociar ni pautear», sino más bien, buscan que «que el diálogo sea exitoso y esté radicado en el Congreso Nacional».

Tras participar en la Parada Militar, la titular de la Segegob sostuvo que «como Gobierno no somos prescindentes, pero en este caso somos acompañantes y facilitadores de un proceso esperamos sea exitoso . No somos una institución que vaya a ir a negociar ni a pautear, no es nuestro ánimo , por el contrario, nuestro ánimo principal es que ese diálogo sea exitoso y que esté radicado donde en un principio el Presidente dijo que debía radicarse que es el Congreso Nacional, donde además se va a votar la reforma constitucional que emane de ese acuerdo».

La ministra también abordó los últimos resultados de la encuesta Cadem, en los que se reflejó que un 48% cree que hay que reformar la actual Constitución, versus un 50% que considera necesario un nuevo proceso constituyente . «En política tenemos que guiarnos por convicciones y por lo que la ciudadanía expresa democráticamente a través de las urnas», dijo en primer lugar.

Añadió que «esto no se trata de encuestas de semanas, sino la política iría en vaivenes permanentes. Aquí tenemos un camino que se ha trazado que se inicia institucionalmente a través de un Plebiscito de entrada donde se votó mayoritariamente por tener una nueva Constitución hecha en democracia y por un proceso democrático participativo de elección para abrir ese proceso «.

Así, insistió en que «hoy día el Congreso es protagonista de este diálogo que esperamos que rinda frutos. Por cierto, está radicado ahí el debate liderado por los presidentes de ambas cámaras, las fuerzas políticas y también las fuerzas sociales. Por lo tanto, eso respetamos y valoramos como Gobierno y estaremos expectantes del buen resultado que tenga ese proceso de diálogo para tener una nueva Constitución hecha en democracia que es lo que nuestro país se merece».

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde , también se refirió al respecto, confirmando que esta semana se concretará una nueva junta entre los partidos con representación política en el Parlamento, en el ex Congreso.

«El diálogo formal se va a reiniciar esta semana, vamos a informar el día en que se convoque, lo vamos a hacer en la sede del Congreso Nacional en Santiago , probablemente en la misma sala del otro día o en una lateral. Lo importante es que este diálogo se realiza con total transparencia por representantes elegidos por el pueblo», dijo.

Agregó que «esperamos arribar a un buen puerto, un buen acuerdo que sea bueno para Chile y que nos permita enfrentar con un proceso democrático y participativo el desafío constitucional, así que oportunamente vamos a ir informando de los avances y de la citación que vamos a realizar para esta semana «.

Cabe señalar que, aunque no hay una fecha oficial definitiva, la cita tendría lugar entre el jueves o viernes, ya que los parlamentarios tienen semana distrital en los próximos días, lo que complicaría reunirse con antelación. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com