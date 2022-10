Ministra Vallejo asegura que voto obligatorio «llegó para quedarse», tras emplazamiento de la DC

Entornointeligente.com /

La titular de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, y a los diputados Eric Aedo, Miguel Ángel Calisto y Joanna Pérez, todos de la Democracia Cristiana (DC), quienes condicionaron el diálogo constitucional a la aprobación del voto obligatorio. «No tenemos ningún problema en evaluar esas solicitudes de urgencia en el marco de la agenda legislativa», planteó la vocera de La Moneda.

Siguen las conversaciones en torno a la continuidad del proceso constituyente. Y lo primero, para un grupo de parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC) que estuvieron por la opción Rechazo en el plebiscito de salida, es establecer oficialmente el voto obligatorio en el país.

Sin voto obligatorio no hay acuerdo. Esta es la postura de senadores y diputados de la DC, quienes exigieron al gobierno del Presidente Gabriel Boric que ponga discusión inmediata al proyecto que obliga a la totalidad del padrón electoral a votar en las próximas elecciones.

Bajo esa premisa, la senadora falangista Ximena Rincón afirmó que «en materia de negociación del acuerdo para la continuación del proceso constituyente nosotros queremos señalar que no vamos a avanzar en ningún aspecto, si no se acuerda de manera clara y categórica que en cada una de las partes de este proceso y de cada una de las votaciones que vamos a enfrentar como país, van a tener que contar con voto obligatorio».

Ante esta condición sobre el avance de los diálogos constitucionales, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, sostuvo que «creemos que el voto obligatorio llegó para quedarse y no tenemos ningún problema en evaluar esa solicitudes de urgencia en el marco de la agenda legislativa».

Desde La Moneda, la vocera de gobierno afirmó que «entendemos que es importante que estos diálogos se den con voluntad y se demuestre la voluntad que hay para avanzar con el sentido urgencia ciudadano, más que nada, más que una urgencia del Gobierno, con plazos establecidos».

La secretaria de Estado aseveró que «nosotros no estamos en el ánimo de poner condiciones ni plazos establecidos, más bien atender a que hay una urgencia ciudadana para que esto se despeje, exista certidumbre y podamos ya tener, más o menos claro, lo antes posible y en la medida que prospere el diálogo y los acuerdos, cuál va a ser la ruta constituyente para contar con una Constitución hecha en democracia».

La ministra Vallejo añadió que «también estamos preocupándonos y dedicándonos a otras prioridades ciudadanas como lo es la seguridad, la reactivación económica y el problema del desempleo y por cierto los derechos sociales y los apoyos que el Estado pueda dar en esta materia»

Cabe mencionar que, en caso de que este principio constitucional no sea tomado en consideración, la senadora Rincón sentenció que «quienes están negociando tienen que tener claro que este para nosotros es un desde. No van a contar con nuestros votos para un acuerdo si este tema no está en el acuerdo».

