Ministra Urrejola afirmó que Chile no tiene registro de aviones nacionales en territorio argentino, pero manifestó voluntad «para revolver esas diferencias»

Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, aclaró que Chile no tiene información con respecto a los cinco vuelos denunciados por Argentina que pasaron por su espacio aéreo sin los permisos correspondientes, aunque manifestó su intención de mantener las conversaciones con autoridades argentinas para resolver las dudas surgidas por la situación.

En ese sentido y según informa Emol , subrayó que según la información que maneja el Ministerio de Defensa, no existen datos sobre la presencia de aeronaves nacionales en la antártica argentina.

Cancilleres de Argentina y Chile abordan vuelos sin permiso en espacio aéreo

En la misma línea, recordó la reunión que sostuvo el pasado domingo con el canciller de Argentina, Santiago Cafiero, en donde abordaron la misma problemática.

«De acuerdo a la información que tiene Argentina, habrían existido cinco vuelos que no se sabe si son civiles o militares y de acuerdo a la información que tenemos nosotros, esos vueltos no existieron», manifestó.

«Es uno de los puntos que estamos viendo con la cancillería argentina para poder resolver esas diferencias. Ahora, en la bilateral conversamos un conjunto de otros temas como la integración física, los corredores bioceánicos y el tema del litio, que también conversamos con Bolivia», complementó.

Asimismo, la canciller abordó las dudas que generó una publicación del Ministerio de RR.EE en Twitter, el que contenía la misma información difundida por la cancillería argentina y que abrió especulaciones sobre la posición de Chile en la materia, por lo que fue borrado posteriormente.

«Efectivamente, Argentina sacó ese tuit donde básicamente lo que quieren es que colaboremos en ver por qué está esta diferencia de información. Desde la posición de ellos, la información que tienen es esa y nosotros tenemos otra información y es parte de las conversaciones que debemos tener», señaló.

Sobre si fue un error o no borrar la publicación, Urrejola sentenció que «lo que pasa es que esas conversaciones fueron en un contexto bastante más amplio y ahora acabamos de subir un comunicado donde damos cuenta de todo el contexto y los demás temas que conversamos con el canciller. No hay un cambio de posición».

LINK ORIGINAL: El Mostrador

