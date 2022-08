Ministra Patricia Ariza Flórez. La Venezuela del ministro Ernesto Villegas avanza como el cangrejo

Entornointeligente.com /

La retórica da para todo e incluso para un poco más allá e incluso para hacer de un Gobierno una carga de personalidades leguleyas que ejercen el poder, eso de «avanzar juntos» cualquier cultor que no este al servicio del gobierno ojo (no del Estado) sabrá los niveles en que las propuestas de ciencia, arte, cultura y educación un gobierno y un partido que persigue, censura, coopta.

Si usted hace una mínima radiografía de la infraestructura de los museos existentes en el país y lo compara con las condiciones del siglo finales del siglo XX, podrá decir que la estructura ósea de los museos, salas de teatro, espacios de esparcimiento en el siglo XXI sufren una especie de osteoporosis bastante grave y que las administraciones del PSUV no son precisamente calcio, para restituir la estructura ósea. » Una de las decisiones más criticadas que tomó el chavismo para administrar el sistema de museos del país consistió en cercenarles la autonomía para desarrollar iniciativas y administrar su patrimonio, con la creación de la Fundación Museos Nacionales, instancia que, a partir de entonces, tendría la última palabra en varios aspectos neurálgicos de la gestión» https://elpais.com/cultura/2021-12-17/la-muerte-lenta-del-museo-de-arte-contemporaneo-de-caracas.html

De las editoriales municipales, estatales y nacionales caramba no es ningún deleite que el número de títulos y el tiraje de ejemplares es de un numero que raya en lo ridículo y que esta ocasión no fue la osteoporosis en la infraestructura de los teatros museos, espacios de esparcimiento etc. La que le cay a nuestra industria editorial a los que gerencian o dirigen las empresas editoriales del Estado se les conoce como «gerentes polilla» incluso el destino de los bosques donde millones de árboles habían sido sembrados para poder establecer una industria papelera de mediana importancia tuvo un destino dramático, solo le intento aclarar el panorama a lo que es el «avanzar» para la ineficiente burocracia venezolana: «Eran casi 500 mil hectáreas del bosque de pino. Ahorita no quedan ni 150 mil hectáreas. Incendios y aprovechamiento ilícito de la plantación, se desconoce lo que queda para aprovechar. Un estimado de 140 mil a 160 mil hectáreas» https://efectococuyo.com/cocuyo-chequea/bosque-uverito-deforestacion-discutible/

Pero imaginemos por un minuto que el desarrollo de recursos humanos en la Venezuela del siglo XXI es un ejemplo de un acuerdo amable con la ciudadanía, que ahora se innovo, que hay nuevas salas, que se modernizo, lo creado en el siglo XX ha venido soportando lo indecible y es un misterio que el ministro Villegas no informe cuales son las aptitudes o por lo menos sensibilidad artística permita que sea la Vicepresidenta de la Republica la que dirija el Sistema Nacional de Orquestas (Creado por cierto en el siglo XX) «El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó este miércoles una nueva junta directiva para el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles, informó este miércoles la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez» https://www.aporrea.org/cultura/n323183.html

Y de los recursos humanos solo le comento y se lo dejo en voz de una educadora hoy amenazada por los incipientes grupos modelo «hermanitos Castaño» por expresar sus diferencias frete a un gobierno que persigue e intenta anular a la disidencia magisterial, los trabajadores de la educación en Venezuela son los peores pagados del continente, las jubilaciones más perversamente reducidas, https://www.youtube.com/watch?v=8IudmhKYObE

Yo a usted le doy la bienvenida al nuevo gobierno que nació de las urnas electorales, de esa batalla social larga y digna que avanza en la antigua Nueva Granada. El triunfo electoral no es la culminación de una historia es solo un nuevo capítulo. Recordando que todo Stanislavski tuvo su Meyerhold. La situación cultural en Venezuela no tiene nada que envidiar a los años de persecución en los años de Joseph McCarthy o los años del conocido realismo socialista (que ni fue realismo y tampoco fue socialista). La vida la va a obligar por razones de gobierno a tratar a quienes hoy determinan el destino de un país llamado Venezuela.

La cultura no es solo avanzar hacia donde determina, y en el arte la ciencia la cultura no es solo avanzar. A veces se detiene y otras se detiene a pensar que nuevo camino hacer para evadir a los cancerberos, pero a pesar de tales cancerberos, de los esbirros el arte, y la cultura están por ahí resistiendo y cubriéndose de una tormenta de ácido para la cual el ministro y sus acólitos parecen estar impermeabilizados. Va un abrazo a la distancia y ojalá la vida le permita tener visitas fuera de agenda, fuera del protocolo, fuera del mando marcial. Va un poema de uno más de los exiliados de esta tierra, muerto en un destierro que creímos nunca más sufriríamos y que hoy se multiplico por millones:

COLOQUIO BAJO EL OLIVO/ ANDRES ELOY BLANCO

Por mí, la flor en las bardas

y la rosa de Martí,

por mí el combate en la altura

y en la palabra civil;

para mí no hay negro esclavo,

para mí no hay indio vil,

para mí no hay perro judío

ni hay español gachupín,

el bravo ataca el sistema

y respeta al paladín,

el Cid abre herida nueva,

no pega en la cicatriz

y es pura la niña mora

como las hijas del Cid.

Por mí, ni un odio, hijo mío,

ni un solo rencor por mí,

no derramar ni la sangre

que cabe en un colibrí,

ni andar cobrándole al hijo

la cuenta del padre ruin

y no olvidar que las hijas

del que me hiciera sufrir

para ti han de ser sagradas

como las hijas del Cid.

