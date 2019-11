Ministra Garrido debe renunciar

Entornointeligente.com /

En el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) piden la renuncia de Pilar Garrido, ministra de Planificación, por faltar a la verdad bajo juramento ante los diputados al asegurar que desconocía sobre los acuerdos entre los sindicatos y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

A ello se suma el correo entre la Dirección Jurídica del Mideplan y la de la CCSS del 11 de marzo (tras la firma del acuerdo el 20 de febrero), donde esa cartera indica: “lo que se ha acordado es que todos los trabajadores activos al 3 de diciembre del 2018 arrastran sus anualidades viejas y la forma de revalorización porcentual de las mismas y que, para efectos de las anualidades nuevas, que se van adquiriendo después del 4 de diciembre del 2018, procede el reconocimiento de un monto nominal”.

“Por dignidad debería renunciar en este momento. Ella ha faltado a la verdad, no ha dicho las cosas correctamente. Estás más que demostrado que sí hubo muchas reuniones con los sindicatos, conocía sobre los acuerdos y ahora sale el famoso ‘correo de amigas’. Ese correo evidencia un amplio conocimiento de la situación”, manifestó Mario Alberto Quesada, presidente del Siname.

“Ella quiere sacudirse las pulgas de una responsabilidad partícipe directa al decir que no hizo nada, que no sabía nada y que no la metan en enredos. Por mínima dignidad no debería poner en entredicho la ya embarrialada cancha que tiene el presidente de la República, ni esperar a que la echen”, añadió.

El jerarca del Siname aseguró que mediante oficio pedirán al mandatario que tomen las medidas necesarias y abra el debido proceso por lo que consideran una alteración y falta a la verdad de una funcionaria que no le traslada la información real de forma adecuada y eficiente.

Quesada también apuntó que los ministros son la mano derecha, los ojos y los oídos del presidente, son gente de confianza que desde que entra al puesto deber ir con una carta de renuncia preexistente para no decirle al mandatario, ante una situación como esta, que la despida.

LO DIJERON

Mario Alberto Quesada

Siname

“Siempre hemos dicho que el acuerdo de febrero fue firmado bajo conocimiento del Ministerio de Trabajo, Mideplan y Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. El Poder Ejecutivo debía tener conocimiento, pero nos pusieron el decreto de mayo, que sí es ilegal porque pone en ilegítima situación un acuerdo que se hizo bajo la legislación existente”.

Lenin Hernández

Sinae

“Hay inconsistencia e incongruencia en el discurso y los argumentos emitidos por el Ejecutivo a través del Mideplan, la ministra Pilar Garrido. Nos parece que ella está protegiendo los intereses de alguien o alguien. Nos parece que antes de renunciar debe cumplirse el debido proceso y que los diputados vuelvan a convocarla para que aclare los nuevos elementos sacados a la luz pública porque quieren dejar mal a los sindicatos. Lo que hicimos fue implementar la Ley No.9635 en apego a la legalidad”.

Martha Rodríguez

Undeca

“Quedó demostrado que hubo una carrera para la aprobación de ese entonces el proyecto 20.580 por parte de los diputados con esa tendencia fiscalista y no consideraron una serie de aspectos donde no había forma de implementar la ley tal como lo dijimos las organizaciones sociales y sindicales. Ese título tercero no correspondía a un proyecto fiscal, se suponía que era de empleo público. Trasladaron competencias del Ministerio de Trabajo y de Servicio Civil a un ministerio que no tiene experiencia ni competencia en materia de empleo. No hubo un diálogo para entender cuál es la realidad laboral del país y le dieron al Mideplan tareas complejas, violentando los derechos adquiridos y situaciones jurídicas adquiridas”.

PERIODISTA: Sergio Jiménez

CRÉDITOS: Fotos: Archivo

EMAIL: [email protected]

Viernes 01 Noviembre, 2019

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com