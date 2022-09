Ministra Dávila: MIMP agilizará procesos de adopción de niñez abandonada

Entornointeligente.com /

En la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, la funcionaria explicó que una de las primeras acciones de su portafolio ha sido monitorear los procesos de adopción de los menores en situación de desprotección . La evaluación le ha permitido identificar que las Unidades de Protección Especial (UPES) del MIMP no pueden iniciar procesos de adopción porque los plazos para declarar su situación de abandono a los menores son extremadamente largos . «Las UPES tienen la función de ubicar a las familias de origen de los menores desprotegidos. Si no las encuentran, inician el proceso de declaración de abandono. Hemos identificado un cuello de botella que se origina con el peritaje policial dermatoscópico», advirtió. Cuello de botella El peritaje dermatoscópico sirve para identificar a la familia del menor a través de las huellas digitales que se ubican en su pie y lo realiza los peritos especiales de la Policía Nacional. Sin ese peritaje, el Poder Judicial no lo puede declarar en abandono, precisó. «Al no ser declarado en abandono, es imposible iniciar el proceso de adopción. Tenemos muchos niños en situación de desprotección, con probabilidades de ser declarados en abandono, pero en la Policía Nacional hay pocos peritos que conocen esa especialidad», señaló. Dávila informó que en las próximas semanas conversará con los juzgados de familia y la Policía para resolver este problema porque mientras una niña o niño pase un día más en los albergues «pierde la oportunidad de ser adoptado e integrado a una familia para recibir cariño y atención». Empoderamiento Durante su participación en la conferencia de prensa de la PCM, la ministra Dávila mencionó que su gestión le dará prioridad al empoderamiento laboral las personas que tienen alguna discapacidad. Manifestó que no solo es importante tener un registro de cada una de ellas, sino también conocer sus habilidades y perfiles para reinsertarlas exitosamente es un puesto de trabajo. Dávila también se refirió a la importancia de que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables conserve su nombre porque, dijo, es necesario atender una realidad como la violencia contra la mujer, dado que el 67% manifiesta que ha sido violentada y 4 de cada 10 no tiene ingreso propio. «No existe una gobernadora regional», lamentó. Más en Andina: ?? La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ( @MimpPeru ), Claudia Dávila, anunció hoy que se repotenciará el programa Aurora, dando prioridad a la prevención de la violencia contra la mujer y la familia. https://t.co/xktwLKt5zd pic.twitter.com/sfMRUvQZ1g

(FIN) SMS/RRC Publicado: 31/8/2022

