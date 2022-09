Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Concurso do INSS Funeral de Elizabeth II Leandro Lehart condenado Ministra do TSE determina remoção de sites e canais petistas que usam 'aparência' de agência de notícias para criticar Bolsonaro Ministra Maria Bucchianeri considerou que páginas promovem 'confusão informacional'. Sites e canais foram listados pela candidatura de Lula como pertencentes à campanha. Por Fernanda Vivas e Márcio Falcão

19/09/2022 20h04 Atualizado 19/09/2022

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral , determinou nesta segunda-feira (19) a retirada do ar do site «verdadenarede.com.br», de páginas nas redes sociais de mesmo nome e de canais de Telegram e Whatsapp ligados à página.

A decisão atendeu a um pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro .

Segundo o grupo, o site — que aparece indicado como um dos sites oficiais da campanha do ex-presidente Lula — as páginas nas redes sociais e os canais de mensagens fazem propaganda eleitoral positiva para o petista e negativa para o candidato do PL , usando uma linguagem de agências de checagem de notícias. Para eles, o material burla a legislação eleitoral ao não indicar claramente que se trata de propaganda desta natureza.

Para a ministra, o site «verdadenarede.com.br» «é estruturado, concebido e organizado para transmitir a falsa ideia de que se trata de uma agência independente de checagem de notícias, e não de um espaço oficialmente dedicado à propaganda eleitoral».

«Tudo leva a crer, portanto, haver evidente confusão informacional dolosa na hipótese em apreço, em caso que entendo ser de verdadeira fraude à lei», escreveu a ministra.

«No caso concreto, no entanto, ao contrário da transparência, da lealdade e da boa-fé, vislumbro deliberada construção do sítio para dar a falsa aparência de uma agência independente e neutra de checagem de fatos, com a consequente submissão do usuário e da usuária à propaganda eleitoral sem seu conhecimento, seu consentimento ou mesmo sem sua filtragem ideológica», completou.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com