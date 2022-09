Ministra diz que contas do Governo sobre pensões «são transparentes»

Entornointeligente.com /

Ana Mendes Godinho falava aos jornalistas, em Cascais, à margem de uma conferência onde participou durante a tarde, depois de a coordenadora do BE, Catarina Martins, ter afirmado que os cálculos sobre a atualização das pensões enviados para o parlamento «são uma profunda aldrabice».

«Apresentámos as contas que foram feitas pelo gabinete de estudos e planeamento do ministério […] e está à vista de todos que foi feito por um organismo público e as contas são transparentes», disse a governante.

Segundo acrescentou, as contas enviadas para o parlamento sobre a atualização das pensões «demonstram que as opções que o Governo tem tomado são sempre opções com base em responsabilidade e em prudência» para garantir «a confiança dos pensionistas atuais» mas também a sustentabilidade do sistema.

Subscrever A projeção feita pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) teve em consideração uma atualização das pensões em 2023 «entre 7,10 e 8%», o que «anteciparia os primeiros anos de défice do sistema de Segurança Social» em meia década e, por outro lado, retiraria 13 anos de vida ao sistema, referiu a ministra.

Ana Mendes Godinho referiu que o BE também já tinha discordado antes das contas feitas pelo mesmo organismo sobre o impacto das propostas do partido na Segurança Social, no âmbito do OE2021.

«Pelos vistos, o BE tradicionalmente não concorda com as contas feitas pelo gabinete de estudos», rematou a governante.

Questionada também sobre como vai ser atualizado em 2023 o Indexante dos Apoios Sociais (IAS), que define valores de várias prestações sociais, a ministra apenas indicou que «será decidido em função da evolução da situação».

Já sobre a atualização das pensões em 2024, Ana Mendes Godinho disse que o Governo preferiu «não tomar decisões precipitadas», indicando que a situação está a ser avaliada «com base em informação sustentada» pela comissão para a diversificação das fontes de financiamento e sustentabilidade da Segurança Social.

A ministra falava em Cascais, depois de ter encerrado a cerimónia de apresentação do programa «Comunidades Inclusivas», promovido pela GreenVolt, que visa apoiar 250 mil pessoas até 2030 a obterem energia limpa mais barata, através de uma parceria com entidades do setor social que poderão ter acesso a condições especiais para constituírem comunidades de energia.

A coordenadora do BE considerou hoje que os cálculos das pensões que o Governo enviou ao parlamento «são uma profunda aldrabice», pelo que o partido vai requerer a audição do Grupo de Estudos e Planeamento da Segurança Social.

«Acho absolutamente inaceitável que o Governo tenha dito que precisava de cortar na evolução das pensões sem nunca mostrar cálculos. E depois de o BE exigir esses cálculos, ter mandado um documento para a Assembleia da República que é ele, também, mais um truque, mais uma aldrabice», acusou Catarina Martins, no Fundão, Castelo Branco.

