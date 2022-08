Ministra de la Mujer y presencia de concejal Lorenzini en acto feminista del Apruebo: «Me parece que es una señal confusa»

Entornointeligente.com /

La presencia de la concejala de Ñuñoa, Kena Lorenzini (ex RD), en el mitin feminista por el Apruebo realizado el sábado pasado en el Teatro Caupolicán provocó una serie de criticas en redes sociales, debido a las acusaciones de acoso sexual y laboral que se hicieron en su contra en el municipio y que fueron ratificadas en un sumario.

La propia edil dio cuenta de su asistencia al evento a través de Twitter, pese a que en marzo pasado había sido funada cuando acudió a una actividad de la Coordinadora Feminista de Apruebo Dignidad. «Las de ayer, hoy y siempre», comentó la autoridad, quien no fue sancionada tras la investigación realizada en la comuna.

Tras los cuestionamientos, Lorenzini comentó mediante la misma red social que «lamento y de corazón no haber dimensionado q la derecha sacaría provecho de mi presencia en el Caupolicanazo Feminista. Ofrezco disculpas, soy transparente, investigación descarta abuso y acoso (…) Nada pude desviarnos del Apruebo».

Ante la polémica, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana , lamentó que Lorenzini haya participado en el acto, justo tras participar hoy en la firma del mensaje presidencial que ratifica la aplicación del convenio 190 de la OIT en Chile, relativo a la obligación de los Estados de adoptar una legislación que prohíba la violencia y el acoso en el trabajo.

Al respecto, la secretaria de Estado comentó a Emol que «yo creo que en general, precisamente hoy día, que estamos hablando de la ratificación del Convenio 190, que tiene que ver con acoso y maltrato laboral, es muy importante que mantengamos el mismo estándar para todos nuestros espacios».

«Yo no participé de la organización, como corresponde, porque era un acto de campaña y no tengo detalles de cómo ocurrió, pero me parece que es una señal confusa y he dado mi opinión en términos de que cuando no se aporta, se debe dar un paso al costado», agregó.

