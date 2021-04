Ministra de Defensa trasladó 9,360 vacunas contra la covid-19 a Cajamarca #coronavirus #covid19 #vacuna

Entornointeligente.com / El lote de vacunas Pfizer fue entregado a la Dirección Regional de Salud, en presencia del gobernador regional Mesías Guevara para su almacenamiento, conservación y consiguiente aplicación en los distritos de Cajamarca y Baños del Inca. Posteriormente, la titular de Defensa, junto al viceministro de Políticas para la Defensa, Manuel Mesones, y el gobernador regional, se trasladó al colegio Divino Maestro donde supervisó la vacunación de los adultos mayores. “Las personas que están siendo vacunadas estarán protegidas. No significa que no nos vayamos a contagiar. Las personas se tienen que seguir cuidando; vacunarse no significa no enfermarse, significa enfermarse con menos gravedad”, indicó. También lea: [ Jefa del Gabinete supervisó jornada de vacunación de adultos mayores ] Asimismo, Nuria Esparch manifestó que el proceso de vacunación está bajando las cifras de contagios y fallecidos en los grupos donde ya se aplicó, como son las Fuerzas Armadas y los profesionales de la salud. Luego de la actividad, las autoridades visitaron el Centro Genético del Proyecto Ganadero en Tartar Grande, en el distrito de Baños del Inca, donde se viene impulsando el programa regional Plan Amanecer destinado a promocionar la actividad pecuaria. Por último, la ministra se trasladó al cuartel del Batallón de Infantería Motorizado Zepita N° 7 del Ejército, donde sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional y representantes del sector salud para seguir fortaleciendo las acciones contra la pandemia en esta región. (FIN) ACH/JCR Más en Andina: Julio Guzmán informa que se reunirá esta semana con Keiko Fujimori y Pedro Castillo ?? https://t.co/XfHvcxBNgQ pic.twitter.com/DkptVEMqb7

