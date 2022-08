Ministra da Agricultura ‘desenterra’ campanha eleitoral, CAP queixa-se de bullying político

Entornointeligente.com /

O que é que a falta de medidas de apoio à seca tem a ver com a campanha eleitoral para as legislativas de Janeiro passado? Tudo, a crer numa resposta que a ministra da Agricultura deu aos jornalistas no Algarve. Confrontada com as críticas da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) sobre a inexistente resposta do Governo para mitigar o impacto da seca no sector da produção e da alimentação animal, a Maria do Céu Antunes respondeu da seguinte forma: «É melhor perguntar porque é que, durante a campanha eleitoral, a própria CAP aconselhou os eleitores a não votar no Partido Socialista».

