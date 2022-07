Ministra Camila Vallejo afirma que ley de acceso a caminos públicos de predios rurales subdivididos ya fue promulgada

Entornointeligente.com /

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la polémica suscitada luego de que un grupo de senadores de oposición ingresaran un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), donde acusaban al Presidente de la República, Gabriel Boric, de no promulgar la ley que modifica el acceso a los caminos públicos en los predios rurales subdivididos.

Según sostiene Emol , el documento, presentado por los legisladores, sostiene que «atendido que el oficio no ha vuelto a la Cámara de Diputados, no cabe sino concluir que el Presidente no ha hecho uso de su facultad, y por ende, que ha aprobado el proyecto».

Esto, teniendo en consideración que «han transcurrido los plazos constitucionales para ejercer el veto presidencial -30 días corridos desde la fecha de remisión- y para promulgar la ley -10 días corridos desde que se entiende aprobado por el Presidente- sin que el Presidente de la República lo haya hecho».

Tras el hecho, la ministra vocera de Gobierno, Camilla Vallejo, se refirió a lo acusado por los senadores de oposición.

«El proyecto fue promulgado en fecha como corresponde por la Presidencia de la República», concluyó.

