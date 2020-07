Ministerio Público violó la especialidad de Martinelli

“Es importante señalar señor fiscal que mi representado no ha renunciado a su Principio de Especialidad, ni esto implica renuncia alguna”, reiteró Ortíz al fiscal Márquez. El abogado Ortíz pidió al fiscal el apego al debido proceso y respeto a los derechos y garantías del señor Martinelli. “Le solicito de forma urgente e inmediata resuelva nuestra solicitud, a fin de poder ejercer el derecho de defensa de mi representado y poder estar claro en la posición de su despacho en cuanto al Principio de Especialidad y podamos presentar las acciones legales que la Ley nos otorga, y no seguir en desventaja, ya que este es un tema de vital importancia para garantizar una verdadera justicia objetiva e imparcial y no permitir que la República de Panamá haga el ridículo internacional y nacional, al permitir violentar el Estado de Derecho”, advirtió Ortíz en su carta dirigida al fiscal Márquez. No sería la primera vez que se violan los derechos humanos del expresidente Martinelli. En octubre de 2019, un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se pronunció diciendo que desde antes, durante y después de la detención de Martinelli se cometieron arbitrariedades que contravienen cinco artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cuatro del Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de trabajo de la ONU instó al Gobierno de Panamá a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Martinelli y que adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos, así como a su indemnización. Nada de eso se dio en Panamá, y ahora se advierten nuevas ilegalidades contra los derechos humanos de Martinelli. El abogado Luis Eduardo Camacho González explicó que al venir Ricardo Martinelli amparado en la regla de especialidad, consagrada en el Tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos, se aplica lo dispuesto en el Artículo VI, donde se hace constar que la persona entregada no puede ser acusada, enjuiciada o castigada por hechos anteriores a su extradición. Además, indicó que este mismo artículo establece que las decisiones adoptadas por las autoridades se considerará definitiva, es decir, que no se puede variar o desconocer esa garantía, mucho menos cuando no se ha renunciado a la misma. El Principio de Especialidad constituye una garantía en favor del extraditado, ya que solamente permite al Estado requirente juzgarlo únicamente por los delitos por los cuales se autorizó la extradición solicitada, por lo que su finalidad es el cumplimiento de todas las garantías del proceso de extradición, lo cual incluye la doble criminalidad y las objeciones políticas, reiteró. Señaló que las disposiciones del Tratado de Extradición entre Panamá y los Estados Unidos, deben interpretarse de conformidad al Artículo 31 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, instrumento internacional suscrito y ratificado por Panamá, lo cual impide al Estado Panameño desconocer el Principio de Especialidad que confiere el tratado, y pretender adelantar investigaciones por hechos anteriores a la respectiva extradición.

La Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Emeldo Márquez, decidió violar los derechos al expresidente Ricardo Martinelli para citarlo hoy a rendir indagatoria por un caso diferente por el que fue extraditado desde los Estados Unidos. Con esta decisión, el Ministerio Público, a cargo de Eduardo Ulloa, procedió a violar el Principio de Especialidad contenido en el tratado de extradición que firmaron Panamá y Estados Unidos en 1904. El fiscal Márquez busca tomarle declaración a Martinelli, hoy, por el llamado caso New Bussines, a pesar de que los abogados del expresidente han presentado varios recursos de advertencia sobre el Principio de Especialidad, que ni si quiera han sido resueltos, y que ello sería violatorio a los derechos humanos de esta persona. Las advertencias sobre la especialidad también se le presentaron directamente a Ulloa desde el 13 de febrero pasado, pero tampoco hubo respuestas. El propio Ministerio Público y el fiscal Márquez han admitido que no tienen una posición definida sobre la especialidad del expresidente Martinelli, arriesgándose a consecuencias legales y nulidades de investigaciones en marcha y a futuro. Ayer, el abogado Roniel Ortíz reiteró al fiscal Márquez su solicitud de advertencia de no violación al Principio de Especialidad, con el que cuenta el expresidente Martinelli. "Le advertimos nuestra posición apegada a los tratados y convenios internacionales, la Constitución Política y la Ley, que conlleva la no violación del referido Principio de Especialidad, en detrimento de los derechos y garantías del señor Ricardo Martinelli", estableció Ortíz en la carta dirigida al fiscal Márquez. Dijo que "con sorpresa hemos recibido notificación para que el señor Martinelli se presente a rendir declaratoria, sin que este despacho se haya pronunciado en cuanto al levantamiento del Principio de Especialidad del señor Martinelli".' 2018 desde ese año Martinelli tiene vigente el Principio de Especialidad.

1904 data el Tratado de Extradición con Estados Unidos que estaría siendo violado.

“Es importante señalar señor fiscal que mi representado no ha renunciado a su Principio de Especialidad, ni esto implica renuncia alguna”, reiteró Ortíz al fiscal Márquez. El abogado Ortíz pidió al fiscal el apego al debido proceso y respeto a los derechos y garantías del señor Martinelli. “Le solicito de forma urgente e inmediata resuelva nuestra solicitud, a fin de poder ejercer el derecho de defensa de mi representado y poder estar claro en la posición de su despacho en cuanto al Principio de Especialidad y podamos presentar las acciones legales que la Ley nos otorga, y no seguir en desventaja, ya que este es un tema de vital importancia para garantizar una verdadera justicia objetiva e imparcial y no permitir que la República de Panamá haga el ridículo internacional y nacional, al permitir violentar el Estado de Derecho”, advirtió Ortíz en su carta dirigida al fiscal Márquez. No sería la primera vez que se violan los derechos humanos del expresidente Martinelli. En octubre de 2019, un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se pronunció diciendo que desde antes, durante y después de la detención de Martinelli se cometieron arbitrariedades que contravienen cinco artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cuatro del Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de trabajo de la ONU instó al Gobierno de Panamá a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Martinelli y que adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos, así como a su indemnización. Nada de eso se dio en Panamá, y ahora se advierten nuevas ilegalidades contra los derechos humanos de Martinelli. El abogado Luis Eduardo Camacho González explicó que al venir Ricardo Martinelli amparado en la regla de especialidad, consagrada en el Tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos, se aplica lo dispuesto en el Artículo VI, donde se hace constar que la persona entregada no puede ser acusada, enjuiciada o castigada por hechos anteriores a su extradición. Además, indicó que este mismo artículo establece que las decisiones adoptadas por las autoridades se considerará definitiva, es decir, que no se puede variar o desconocer esa garantía, mucho menos cuando no se ha renunciado a la misma. El Principio de Especialidad constituye una garantía en favor del extraditado, ya que solamente permite al Estado requirente juzgarlo únicamente por los delitos por los cuales se autorizó la extradición solicitada, por lo que su finalidad es el cumplimiento de todas las garantías del proceso de extradición, lo cual incluye la doble criminalidad y las objeciones políticas, reiteró. Señaló que las disposiciones del Tratado de Extradición entre Panamá y los Estados Unidos, deben interpretarse de conformidad al Artículo 31 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, instrumento internacional suscrito y ratificado por Panamá, lo cual impide al Estado Panameño desconocer el Principio de Especialidad que confiere el tratado, y pretender adelantar investigaciones por hechos anteriores a la respectiva extradición.

