Ministerio Público de Nicaragua acusó a 17 opositores por conspiración o propagación de noticias falsas

(CNN Español) — El Ministerio Público de Nicaragua acusó a 17 opositores por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional o propagación de noticias falsas.

Trece de ellos, según informó este lunes el Poder Judicial a través de una nota de prensa divulgada en el portal oficial El 19 digital, mientras que los otro cuatro son trabajadores del diario La Prensa e, incluyen a una reportera, de acuerdo a la información publicada por el periódico.

«El Ministerio Público acusó por ambos delitos a Freddy Martín Porras García, José David Gallo Torrez, José Javier Álvarez Argüello, Nicolás Palacios Ortiz, Hugo Ramón Rodríguez Flores, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, Jeannine Horvilleur Cuadra, Félix Ernesto Roiz Sotomayor y Javier Alberto Álvarez Zamora», para quien giró orden de detención.

También, por el delito de menoscabo a la integridad nacional, el Ministerio Público acusó a Adolfo Ramón García Ramírez, Gabriel Alfonso López del Carmen, Arnulfo José Somarriba Aguilar y Andrea Margarita del Carmen Ibarra, para quien, esta última, también se giró orden de detención.

Gobierno de Nicaragua saca del aire la señal de CNN en Español Según la nota de prensa, «el juez Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, admitió este 30 de septiembre y 1 de octubre de 2022, las acusaciones presentadas por el Ministerio Público y decretó la prisión preventiva, por los delitos de Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y/o propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense».

publicidad El periodista, y abogado William Roiz informó en su perfil de Facebook el 2 de octubre que el 13 de septiembre la Policía se llevó a su hijo Félix Ernesto Roiz , a su nuera Carolina Álvarez Horvilleur y la madre de ella, Jeaninne Horvilleur, sin orden judicial y que se encontraban en la Dirección de Auxilio judicial, al sur de Managua.

«No los hemos visto, no hemos podido comunicarnos con ellos, no sabemos nada… Presenté un Recurso de Exhibición Personal al Tribunal de Apelaciones conforme Ley después de las 48 horas y es hoy 26 de septiembre dicho Tribunal sala penal 1, dice que no tienen respuesta porque la Policía no les ha pasado ningún informe», expresó Roiz.

Por su parte el diario La Prensa en una nota informativa publicada este martes informó que, de acuerdo con información del sistema electrónico del poder judicial, la Fiscalía presentó acusación en contra de 4 trabajadores del diario, por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional, presentando como víctima al Estado Nicaragüense y la sociedad nicaragüense.

«Los acusados además de los dos conductores son una reportera y una trabajadora del área administrativa. Para estas dos últimas se conoce que la Fiscalía giró orden de captura», indicó.

Por su parte el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, (Cenidh) a través de un comunicado publicado este martes informó de 17 personas acusadas de menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas. «Las víctimas son personas inocentes, sustraídas de sus hogares, convertidas en rehenes u obligadas a huir», se lee en el comunicado.

El organismo de derechos humanos agregó que «El régimen ha destruido la posibilidad de hacer uso de las garantías procesales para defender formalmente los derechos humano, el Poder Judicial no es independiente, la Procuraduría de Derechos Humanos calla y se vuelve inexistente».

LINK ORIGINAL: CNN

