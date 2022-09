Ministerio del Interior expresa condolencias por fallecimiento de policía

Entornointeligente.com /

Expresamos nuestras sentidas condolencias a los familiares y amigos del ST2 PNP Jhonnathan Luis Puga Macedo, quien falleció cuando se desempeñaba como resguardo de la parlamentaria andina Leslye Lazo. ¡Honor y gloria! pic.twitter.com/goAJbDDoks

— Ministerio del Interior ???? (@MininterPeru) September 8, 2022 El policía Luis Puga fue asesinado cuando se desempeñaba como resguardo de la parlamentaria andina Leslye Lazo, en el distrito de San Martín de Porres. «Lamentamos el fallecimiento del ST2 PNP Jhonnathan Luis Puga Macedo quien perdió la vida a manos de delincuentes armados en San Martín de Porres», manifestó el Mininter en sus redes sociales. También lea: [ Ministro de Defensa y alcalde de Lima articulan esfuerzos en temas de seguridad ciudadana ] La parlamentaria andina Leslye Lazo también extendió sus condolencias a los familiares del policía y señaló que su muerte no quedará impune. «Jonathan, me demostraste en este corto tiempo tu entrega a la profesión, demostrando ser un digno heredero de la mística de nuestra gloriosa Policía Nacional. Hasta siempre Jhonnathan», expresó. Cuando me encontraba por salir a realizar mi labor parlamentaria, mi seguridad el ST2 PNP Jhonnathan Puga fue asesinado cruelmente en la puerta de mi domicilio. En este momento me encuentro consternada y en shock junto a mi familia, con quienes gracias a Dios nos encontramos bien pic.twitter.com/ja127rjPGl

— Leslye Lazo (@leslye_lazo) September 8, 2022 (FIN) GSR/RMCH Más en Andina: Presidente Pedro Castillo viaja a región Cusco para promover proyectos a favor de la agricultura https://t.co/jC7boyvOpM pic.twitter.com/G74Wnhmfc7

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 9, 2022 Publicado: 8/9/2022

