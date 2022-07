Ministerio del Interior confirma que alertaron a Cartes sobre amenaza de atentado

Entornointeligente.com /

Mediante un breve comunicado publicado a través de las redes sociales, el Ministerio del Interior confirmó este sábado que hace alrededor de 45 días atrás el ministro del Interior, Federico González, informó al ex presidente y líder de Honor Colorado (HC), Horacio Cartes , que corría riesgos en su seguridad.

Asimismo, la cartera de Estado afirmó que el dato se recibió por parte de una fuente «fiable» y aseguró que se tomaron todas las medidas preventivas correspondientes.

Si bien la institución solo se limitó a señalar que el titular de Interior le brindó «una información de inteligencia sobre su seguridad», con esto se confirma que el ex mandatario fue alertado sobre atentados en su contra, debido a lo que había señalado el ex mandatario este sábado, durante la fiesta de cumpleaños del precandidato a gobernador del Guairá por HC, César Luis Sosa Fariña.

Hace 45 días aproximadamente, por instrucciones del Presidente de la República, el Ministro del Interior Federico González, comunicó al señor Horacio Cartes una información de inteligencia sobre su seguridad.

— Ministerio del Interior (@minteriorpy) July 23, 2022 En la ocasión, Horacio Cartes manifestó en medio de su discurso que recibió hasta avisos de atentado en dos oportunidades y que la última alerta le llegó a su domicilio particular mediante el actual ministro del Interior, Federico González.

«Él me llevó noticia sensible: ‘ Nde jukase presidente’ (te quieren matar presidente) y le dije: ‘Manejo la información’. Pero me preocupa más otra cosa. Están en busca de alguna gente en tan alto cargo y senadora de nuestro partido también que nos quieren sacar de la cancha, y pueden sacarnos, todos estamos expuestos a morir, pero si nos dejan vivos les puedo asegurar que este señor va a ser el próximo presidente de la Asociación Nacional Republicana», aseveró en la ocasión.

Marc Ostfield, embajador de Estados Unidos en Paraguay, brindó este último viernes una conferencia de prensa, en la que informó que el Departamento de Estado del país norteamericano decidió incluir a Horacio Cartes en la lista de las personas catalogadas como «significativamente corruptas».

Se trata de una sanción que implica que Cartes ya no podrá ingresar a EEUU por tiempo indefinido, A partir de esto, el ex presidente estuvo en boca de prácticamente todo el Paraguay, las redes sociales y hasta medios internacionales, que se hicieron eco del caso y replicaron la información en sus plataformas.

