Ministerio de Vivienda y Municipalidad de Lima impulsarán proyectos

El convenio fue suscrito en la sede ministerial por la viceministra de Vivienda y Urbanismo, Cecilia Lecaros; el viceministro de Construcción y Saneamiento, Javier Hernández; y el alcalde metropolitano de Lima, Miguel Romero, y contó con la participación del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua Chacón. «El desarrollo planificado de las ciudades será una prioridad en nuestra gestión. Vamos a trabajar por su crecimiento ordenado y sostenible, a fin de optimizar los recursos que el Estado destina a brindar servicios básicos a la población», dijo Paniagua. Por su parte, el burgomaestre capitalino destacó la importancia del convenio, el cual, dijo, permite integrar esfuerzos entre el gobierno nacional y gobierno metropolitano para poder atender a la ciudadanía de escasos recursos con servicios de agua, saneamiento y vivienda. «Vamos a trabajar juntos para poder salir adelante y dotar de agua y desagüe a los sectores más necesitados de Lima. La planificación urbana contribuye al desarrollo urbano», manifestó el alcalde Romero. Compromisos Como parte de los compromisos, el MVCS priorizará la dotación de servicios básicos en las zonas no abastecidas de la ciudad y promoverá el reúso del agua, en articulación con Sedapal. El MVCS también impulsará la creación de nuevas ciudades mediante programas y proyectos de vivienda, y brindará apoyo para elaborar y actualizar los instrumentos de planificación y gestión urbana de Lima. Asimismo, promoverá proyectos de regeneración urbana en el Centro Histórico de Lima de manera conjunta con la municipalidad. Por su parte, la MML creará la comisión «Ciudad para todos» a fin de promover el desarrollo formal y planificado de la ciudad, así como el acceso de la población a una vivienda. Además, se comprometió a identificar áreas para la creación de nuevas ciudades y a utilizar eficientemente el agua reusada para el riego de espacios públicos. El municipio edil también acordó proporcionar la información que se requiera para simplificar los procedimientos que permitan dotar de agua y alcantarillado a las zonas no abastecidas. Adicionalmente, facilitará al MVCS la información necesaria para la promoción de proyectos y procesos de regeneración urbana del Centro Histórico de Lima. Cabe indicar que este convenio, en cuyo marco podrán suscribirse convenios específicos entre el MVCS y la MML, tendrá una vigencia de tres años con la posibilidad de ser renovado. Además, no originará gastos adicionales ni implicará la transferencia de recursos. El convenio suscrito incluye una cláusula anticorrupción que señala que estas instituciones declaran no haber participado ni negociado ningún pago o beneficio para la firma de dicho acuerdo. De esta manera, se impulsa la transparencia en las entidades del Estado. Más en Andina: Ministro Kurt Burneo, titular de @MEF_Peru , se reunió con centrales sindicales para coordinar esfuerzos para el crecimiento económico y generación de empleo https://t.co/1Bm4AUgWrH pic.twitter.com/vIMjZMIG95

Más en Andina: Ministro Kurt Burneo, titular de @MEF_Peru , se reunió con centrales sindicales para coordinar esfuerzos para el crecimiento económico y generación de empleo https://t.co/1Bm4AUgWrH pic.twitter.com/vIMjZMIG95

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 12, 2022 (FIN) NDP/CNA/JJN Publicado: 12/8/2022

