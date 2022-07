Ministerio de Trabajo lanza XII edición del concurso Buenas Prácticas Laborales

Entornointeligente.com /

Las empresas interesadas pueden inscribirse aquí de manera gratuita hasta el 15 de agosto tras verificar en el sitio los requisitos y las modalidades de participación. El concurso Buenas Prácticas Laborales, que se efectúa desde el año 2010, contribuye a generar un mejor clima laboral en las empresas en beneficio de los trabajadores peruanos, lo cual redunda en su productividad y en el bienestar de su familia. Las categorías son: promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no discriminación por credo, discapacidad, condición económica, raza, sexo e igualdad de grupos vulnerables; erradicación de las peores formas de trabajo infantil y trabajo forzoso, prevención de riesgos en salud y seguridad laboral, acoso sexual y hostigamiento laboral. Además, promoción y respeto de la libertad sindical; canales de atención al trabajador y su participación en la gestión de la empresa; eficiencia en la gestión de remuneraciones, política salarial y beneficios a los trabajadores; promoción del equilibrio trabajo-familia: prevención, gestión de ceses laborales y preparación para la jubilación. También desarrollo profesional y acceso a la capacitación; promoción del trabajo ordenado con clientes y proveedores y promoción del empleo, solidaridad empresarial y participación social en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor. En la última edición del concurso se reconoció a 22 empresas de los sectores minería, industria, energía, telecomunicaciones y educación de las regiones de Apurímac, Cajamarca, Junín, Lambayeque, Lima y Piura. La ceremonia de reconocimiento a las empresas ganadoras se llevará a cabo en diciembre próximo. Esta edición del concurso se lanzó durante el seminario nacional virtual «Capacitación y desarrollo profesional en el marco del COVID-19», en el que las empresas Estructuras Industriales EGA S. A., Plásticos Agrícolas y Geomembranas S. A. C. y Aegis Perú S. A. C. dieron a conocer las buenas prácticas que desarrollan en la materia. Más en Andina: ¿Qué genera el enjambre sísmico tras temblor de magnitud 5.4 en Moquegua? @IngemmetPeru lo explica ?? https://t.co/Try23P8Gti pic.twitter.com/8eV9YYtv3s

