Ministerio de Trabajo impulsará proyectos sociales laborales y empleo digno

Resaltó que tiene el encargo del presidente de la República, Pedro Castillo, de impulsar no solo proyectos sociales en materia laboral sino también asegurar que el trabajo de los peruanos se realice con dignidad. » Cuando decimos que nuestros trabajadores y trabajadoras deben tener un trabajo digno, nadie tiene que molestarse «, manifestó en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. Salas declaró luego de participar en una reunión con trabajadores mineros de los Quenuales de Casapalca, de Huarochirí, en la que también participaron el presidente de la República, Pedro Castillo, y la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera. Diálogo permanente El ministro precisó que por encargo del jefe del Estado, «las puertas del Ministerio de Trabajo están absolutamente abiertas no solamente para escucharlos sino para atender sus necesidades, sus reclamos y cualquier tipo de inquietud». «En el Gobierno del presidente Pedro Castillo, donde hay una necesidad nace un derecho. Quiero que sepan que he podido escuchar, cuando estaban caminando en marcha hacia Lima, pidiendo la defensa de sus derechos laborales de un trabajo digno», señaló. En ese contexto, destacó que el mandatario firmó el Decreto Supremo 001 mediante el cual se reglamenta la Ley de Tercerización Laboral y, el Decreto Supremo 014, que reglamenta la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, este último, logro alcanzado después de 30 años. Al dirigirse a los trabajadores mineros, les dijo que, como seres humanos, la labor que realizan debe ser desarrollado con dignidad y decencia «y eso no le tiene que molestar a nadie». Respaldo Tras su alocución, el presidente Pedro Castillo recomendó al titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que, en caso de alguna medida que afecte los derechos de los trabajadores, pueda emitir un Decreto Supremo respaldando sus demandas. «Si en algún momento, señor ministro, nuestros trabajadores se ven agredidos en una reivindicación, saque usted inmediatamente un Decreto Supremo para respaldar y avalar estos derechos de los trabajadores», manifestó. Por su parte, la ministra de Energía y Minas sostuvo que se viene trabajando de manera articulada con la actividad minera a través de una gestión multisectorial. Mientras el secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de Casapalca, Edson Espinoza Rojas, señaló que piden se reivindique sus derechos laborales. Informó que representantes de unos 1,500 trabajadores de la unidad minera ubicada en la sierra de Casapalca, explotada por Los Quenuales, caminaron cerca de dos días para llegar a Lima en defensa de sus derechos. Más en Andina: ??Conoce las opciones para ahorrar o invertir si retiras tus fondos de la AFP o CTS. ?? https://t.co/tgOYOHHZl0 pic.twitter.com/dMShYdRNVy

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 16, 2022 (FIN) NDP/SDD/JJN Publicado: 16/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

