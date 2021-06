Ministerio de Salud Pública: Cuba reporta un total 1 489 nuevos casos positivos a la COVID-19 (+Video)

Al cierre del día de ayer, 21 de junio, se encuentran ingresados 33 mil 930 pacientes, sospechosos 7 mil 337 en vigilancia 17 mil 931 y confirmados activos 8 mil 662.

Para COVID-19 se estudiaron 27 mil 126 muestras, resultando mil 489 muestras positivas. El país acumula 4 millones 852 mil 203 muestras realizadas y 170 mil 854 positivas.

Del total de casos (1 489): 1 376 fueron contactos de casos confirmados; 43 con fuente de infección en el extranjero; 70 sin fuente de infección precisada. De los 1 489 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 801 y del sexo masculino 688.

El 34% (506) de los 1 489 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 81 mil 242 que representa el 47,6 % de los confirmados hasta la fecha.

Los 1 489 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: menores de 20 años (265), de 20 a 39 años (467), de 40 a 59 años (492) y más de 60 (265). Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 84 casos

Consolación del Sur: 1 (contacto de caso confirmado). Guane: 7 (contactos de casos confirmados). La Palma: 3 (contactos de casos confirmados). Los Palacios: 1 (contacto de caso confirmado). Mantua: 5 (contactos de casos confirmados). Minas de Matahambre: 12 (contactos de casos confirmados). Pinar del Río: 42 (contactos de casos confirmados). San Juan y Martínez: 3 (contactos de casos confirmados). Sandino: 7 (contactos de casos confirmados). Viñales: 3 (contactos de casos confirmados). Artemisa: 79 casos

Alquízar: 8 (contactos de casos confirmados). Artemisa: 32 (30 contactos de casos confirmados y 2 importados). Bauta: 7 (contactos de casos confirmados). Caimito: 10 (8 contactos de casos confirmados y 2 importados). Guanajay: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado). Güira de Melena: 1 (contacto de caso confirmado). Mariel: 8 (contactos de casos confirmados). San Cristóbal: 11 (contactos de casos confirmados). La Habana: 319 casos

Arroyo Naranjo: 35 (32 contactos de casos confirmados y 3 importados). Boyeros: 24 (23 contactos de casos confirmados y 1 importado). Centro Habana: 18 (17 contactos de casos confirmados y 1 importado). Cerro: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 importado). Cotorro: 14 (contactos de casos confirmados). Diez de Octubre: 34 (32 contactos de casos confirmados y 2 importados). Guanabacoa: 25 (24 contactos de casos confirmados y 1 importado). Habana del Este: 16 (contactos de casos confirmados). Habana Vieja: 9 (contactos de casos confirmados). La Lisa: 25 (contactos de casos confirmados). Marianao: 20 (19 contactos de casos confirmados y 1 importado). Playa: 42 (39 contactos de casos confirmados y 3 importados). Plaza de La Revolución: 17 (contactos de casos confirmados). Regla: 10 (contactos de casos confirmados). San Miguel del Padrón: 17 (16 contactos de casos confirmados y 1 importado). Mayabeque: 70 casos

Batabanó: 5 (contactos de casos confirmados). Bejucal: 1 (contacto de caso confirmado). Güines: 29 (contactos de casos confirmados). Jaruco: 2 (contactos de casos confirmados). Madruga: 5 (contactos de casos confirmados). Melena del Sur: 5 (contactos de casos confirmados). Quivicán: 2 (contactos de casos confirmados). San José De Las Lajas: 15 (10 contactos de casos confirmados, 1 importado y 4 sin fuente de infección precisada). San Nicolás de Bari: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada). Santa Cruz del Norte: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada). Matanzas: 160 casos

Cárdenas: 60 (52 contactos de casos confirmados, 4 importados y 4 sin fuente de infección precisada). Colón: 13 (11 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada). Jagüey Grande: 12 (11 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada). Jovellanos: 9 (7 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada). Limonar: 11 (contactos de casos confirmados). Los Arabos: 14 (contactos de casos confirmados). Martí: 2 (contactos de casos confirmados). Matanzas: 29 (28 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada). Perico: 9 (contactos de casos confirmados). Unión de Reyes: 1 (contacto de caso confirmado). Cienfuegos: 57 casos

Abreus: 1 (contacto de caso confirmado). Aguada de Pasajeros: 1 (contacto de caso confirmado). Cienfuegos: 34 (29 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada). Cruces: 3 (contactos de casos confirmados). Cumanayagua: 14 (contactos de casos confirmados). Lajas: 1 (contacto de caso confirmado). Rodas: 3 (contactos de casos confirmados). Villa Clara: 48 casos

Caibarién: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada). Camajuaní: 1 (contacto de caso confirmado). Corralillo: 1 (contacto de caso confirmado). Manicaragua: 1 (contacto de caso confirmado). Placetas: 3 (contactos de casos confirmados). Ranchuelo: 8 (contactos de casos confirmados). Sagua la Grande: 8 (contactos de casos confirmados). Santa Clara: 17 (14 contactos de casos confirmados, 1 importado y 2 sin fuente de infección precisada). Santo Domingo: 5 (3 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada). Sancti Spíritus: 43 casos

Cabaiguán: 5 (contactos de casos confirmados). Sancti Spíritus: 35 (32 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada). Trinidad: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada). Ciego de Ávila: 104 casos

Baraguá: 3 (1 contacto de caso confirmado, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada). Bolivia: 3 (contactos de casos confirmados). Chambas: 2 (contactos de casos confirmados). Ciego de Ávila: 38 (34 contactos de casos confirmados, 3 importados y 1 sin fuente de infección precisada). Ciro Redondo: 1 (contacto de caso confirmado). Florencia: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada). Majagua: 4 (contactos de casos confirmados). Morón: 51 (48 contactos de casos confirmados y 3 importados). Camagüey: 201 casos

Camagüey: 132 (130 contactos de casos confirmados y 2 importados). Céspedes: 2 (contactos de casos confirmados). Esmeralda: 12 (contactos de casos confirmados). Florida: 1 (contacto de caso confirmado). Jimaguayú: 4 (contactos de casos confirmados). Minas: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada). Nuevitas: 28 (27 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada). Santa Cruz del Sur: 3 (contactos de casos confirmados). Sierra de Cubitas: 1 (contacto de caso confirmado). Vertientes: 14 (contactos de casos confirmados). Las Tunas: 27 casos

Las Tunas: 25 (21 contactos de casos confirmados, 2 importados y 2 sin fuente de infección precisada). Manatí: 1 (importado). Puerto Padre: 1 (importado). Granma: 57 casos

Bayamo: 26 (contactos de casos confirmados). Buey Arriba: 5 (contactos de casos confirmados). Cauto Cristo: 1 (contacto de caso confirmado). Guisa: 3 (contactos de casos confirmados). Jiguaní: 4 (contactos de casos confirmados). Manzanillo: 11 (8 contactos de casos confirmados y 3 importados). Niquero: 5 (contactos de casos confirmados). Río Cauto: 1 (contacto de caso confirmado). Yara: 1 (contacto de caso confirmado). Holguín: 39 casos

Cacocum: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 importado). Cueto: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada). Gibara: 1 (contacto de caso confirmado). Holguín: 26 (21 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada). Mayarí: 1 (contacto de caso confirmado). Moa: 2 (contactos de casos confirmados). Sagua de Tánamo: 2 (contactos de casos confirmados). Santiago de Cuba: 164 casos

Contramaestre: 38 (37 contactos de casos confirmados y 1 importado). Guamá: 1 (contacto de caso confirmado). II Frente: 4 (contactos de casos confirmados). Mella: 5 (contactos de casos confirmados). Palma Soriano: 22 (10 contactos de casos confirmados y 12 sin fuente de infección precisada). San Luis: 7 (5 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada). Santiago de Cuba: 75 (64 contactos de casos confirmados y 11 sin fuente de infección precisada). Songo La Maya: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada). Tercer Frente: 8 (contactos de casos confirmados). Guantánamo: 37 casos

Baracoa: 14 (contactos de casos confirmados). El Salvador: 1 (contacto de caso confirmado). Guantánamo: 19 (18 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada). Niceto Pérez: 3 (contactos de casos confirmados).

De los 170 mil 854 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 8 mil 662, de ellos 8 mil 506 con evolución clínica estable. Se acumulan 1 180 fallecidos (10 en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo 1 181 altas, se acumulan 160 mil 956 pacientes recuperados (94,2%). Se atienden en las terapias intensivas 156 pacientes confirmados de 62 críticos y 94 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportado de crítico inestable. Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica inestable. Ciudadana cubana, de 59 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 67 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reportado de crítico inestable. Ciudadana cubana, de 63 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 45 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico inestable. Ciudadana cubana, de 61 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico inestable. Ciudadana cubana, de 92 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Reportada de crítica inestable. Ciudadana cubana, de 51 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 82 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable. Ciudadana cubana, de 58 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 70 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable. Ciudadana cubana, de 67 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 84 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable. Ciudadano italiano, de 88 años de edad. Municipio Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 18 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Reportado de crítico estable. Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Reportada de crítica inestable. Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio San José de la Lajas. Provincia Mayabeque. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable. Ciudadana cubana, de 67 años de edad. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica inestable. Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Reportada de crítica inestable. Ciudadana cubana, de 46 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reportada de crítica inestable. Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio Jagüey Grande. Provincia Matanzas. Reportada de crítica inestable. Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio y provincia Matanzas. Reportado de crítico estable. Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Reportada de crítica inestable. Ciudadana cubana, de 84 años de edad. Municipio Sagua la Grande. Provincia Villa Clara. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 81 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 88 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Reportado de crítico estable. Ciudadana cubana, de 49 años de edad. Municipio Aguada de Pasajeros. Provincia Cienfuegos. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 79 años de edad. Municipio Palmira. Provincia Cienfuegos. Reportado de crítico inestable. Ciudadano cubano, de 86 años de edad. Provincia Sancti Spíritus. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Provincia Sancti Spíritus. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 53 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 51 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico inestable. Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico estable. Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reportado de crítica estable. Ciudadano cubano, de 87 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reportado de crítico inestable. Ciudadana cubana, de 34 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 83 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reportado de crítico estable. Ciudadana cubana, de 61 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 60 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 71 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 64 años de edad. Municipio y provincia Holguín. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 46 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 64 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 79 años de edad. Municipio y provincia Holguín. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico inestable. Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico inestable. Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Reportado de crítico estable. Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Reportada de crítica inestable. Ciudadana cubana, de 42 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 44 años de edad. Municipio Songo La Maya. Provincia Santiago de Cuba. Reportada de crítica estable. Pacientes en estado grave:

Ciudadano cubano, de 93 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 20 años de edad. Municipio San Luis. Provincia Pinar del Río. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 89 años de edad. Municipio y Provincia Pinar del Río. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Reporte de grave. Ciudadana cubana, 81 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativo. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 52 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave. Ciudadana cubano, de 58 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio. Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 62 años de edad. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 60 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia la Habana. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia la Habana. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 67 años de edad. Municipio La Habana Vieja. Provincia la Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 58años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 71 años de edad.Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 78 años de edad.Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 32 años de edad. Municipio Bauta. Provincia Artemisa. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 28 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 82 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 38 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 77 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 37 años de edad. Municipio Habana del Este Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio La Habana del Este Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 77 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 92 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 66 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano. Municipio Playa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 54 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 48 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo negativo. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 58 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadano cubano de 48 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 83 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. PCR evolutivo. 20 de junio, negativo. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 50 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 82 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 34 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 62 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 78 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 52 años de edad. Municipio Diez de octubre. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 43 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 53 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 48 años de edad. Municipio Caimito. Provincia Artemisa. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 49 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 85 años de edad. Municipio Trinidad. Provincia Sancti Spíritus. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 78 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadano polaco, de 63 años de edad. Reporte de grave. Ciudadano rumano, de 49 años de edad. PCR evolutivos, negativos. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 2 meses de edad. Municipio San Cristóbal. Provincia Artemisa. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 1 año de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 10 mesesde edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 66 años de edad. Municipio Los Arabos. Provincia Matanzas. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 66 años de edad. Municipio y provincia Matanzas. Reporte de grave. Ciudadana cubana de 39 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 39 años de edad. Municipio Martí. Provincia Matanzas. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 81 años de edad. Municipio Colón. Provincia Matanzas. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 30 años de edad. Provincia Guantánamo. Reporte de grave. Ciudadana cubana de 43 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 39 años de edad. Municipio Calimete. Provincia Matanzas. Reporte de grave. Ciudadano cubano, 47 años de edad. Municipio y Provincia Cienfuegos. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 34 años de edad. Municipio y Provincia Ciego de Ávila. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 62 años de edad. Municipio Morón. Provincia Ciego de Ávila. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 59 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 48 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio Sibanicú. Provincia Camagüey. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 89 años de edad. Municipio Guáimaro. Provincia Camagüey. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 32 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 69 años de edad. Municipio Vertientes. Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 68 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 60 años de edad. Municipio Sibanicú. Provincia Camagüey. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 71 años de edad. Municipio Nuevitas. Provincia Camagüey. Reporte de grave. Ciudadana a de 56 de años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 35 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 33 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Reporte de grave. Ciudadana cubana, de 29 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. PCR evolutivo, negativo. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 44 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 72 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Reporte de grave. Ciudadano cubano, de 62 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Reporte de grave. Pacientes fallecidos:

Ciudadano cubano de 86 años de edad. Municipio Güines. Provincia de Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 6 días. Presentó empeoramiento del cuadro clínico, gasométrico, y radiológico. Posteriormente comenzó con bradicardia extrema seguida de asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadana cubana de 77 años de edad. Municipio Ciro Redondo. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Artritis Reumatoide. Estadía hospitalaria: 6 días. Hizo parada cardiaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadana cubana de 92 años de edad. Municipio Las Tunas. Provincia Las Tunas. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Accidente Vascular Encefálico. Estadía hospitalaria: 7 días. Hizo parada cardíaca en asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadana cubana de 57 años de edad. Municipio Pinar del Río. Provincia Pinar del Río. Antecedentes patológicos personales: Diabetes Mellitus y Obesidad. Estadía hospitalaria: 2 días. Hizo parada cardíaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio y provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Estadía hospitalaria: 6 días. Presentó bradicardia seguido de asistolia. Se realizaron maniobras de reanimación que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadana cubana de 70 años de edad. Municipio Contramaestre. Provincia de Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 7 días. Hizo parada cardíaca que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadano cubano de 57 años de edad. Municipio Camagüey. Provincia Camagüey. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Estadía hospitalaria: 8 días. Presentó hipoxemia severa e inestabilidad hemodinámica. Posteriormente hizo parada cardíaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Enfermedad Cerebrovascular Antigua con Hemiplejia derecha residual. Estadía Hospitalaria: 4 días. Se mantuvo con evolución clínica desfavorable, hipotensión arterial con poca respuesta al apoyo con aminas vasoactivas, anuria, hipoxemia mantenida. Posteriormente hizo parada cardíaca en asistolia que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Palma Soriano. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes patológicos personales: Retraso mental, Adenoma de Próstata. Estadía hospitalaria: 25 días. Hizo parada cardiaca en asistolia. Fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar, que no resultaron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadano cubano de 80 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia Arterial Periférica y Obesidad. Estadía Hospitalaria: 7 días. Presentó hipotensión arterial y oligoanuria que requirió apoyo con aminas vasoactivas. Posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia que no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Hasta el 21 de junio se reportan 190 países y 30 territorios con casos de COVID-19, asciende a 179 millones 420 mil 211 los casos confirmados (+ 273 mil 923) con 11 millones 498 mil 349 casos activos y 3 millones 885 mil 387 fallecidos (+ 6 mil 77) para una letalidad de 2,17 (=).

En la región de las Américas se reportan 71 millones 936 mil 919 casos confirmados (+ 109 mil 131), el 40,09 % del total de casos reportados en el mundo, con 7 millones 601 mil 888 casos activos y 1 millón 882 mil 764 fallecidos (+ 2 mil 802) para una letalidad de 2,62 (=).

