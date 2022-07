Ministerio de Salud panameño reporta 3.372 casos de malaria

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) informó este jueves que, hasta el momento, el sistema de vigilancia epidemiológica del país registra 3.372 pacientes diagnosticados con malaria.

LEA TAMBIÉN:

Gremios panameños esperan por el Gobierno para diálogo

Un informe presentado por la jefa nacional de Epidemiología del Minsa, Lourdes Moreno, aseguró que el área más afectada es la comarca Guna Yala con 1.225 casos confirmados; le siguen Panamá Este con 873 casos; Darién con 706; Comarca Ngäbe Buglé con 354 y Panamá Norte con 98.

Además, Moreno refirió que Panamá trabaja junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en una Estrategia de Detección, Tratamiento, Investigación y Respuesta Oportuna (DTIR), que promueve la participación de las comunidades en las acciones de sanidad contra la malaria.

Following success in piloting #malaria vaccine RTS,S in three countries to protect children against a killer disease, there’s additional good news: @gavi is opening the first application for support in rolling it out further. https://t.co/II6oPfnboN

Let’s #EndMalaria !

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 21, 2022 «A través del DTIR, se involucra a los miembros de la comunidad en la detección y se tiene el personal de vectores como promotores comunitarios, que ayudan en esa búsqueda oportuna a los pacientes que reciban ese tratamiento», indicó la funcionaria.

Moreno reconoció el aporte de ese sistema dentro del plan de erradicación de la malaria, y destacó el trabajo que desempeñan todas las partes para identificar posibles focos maláricos en el país.

Asimismo, la epidemióloga refirió que, tras detectar los focos en las comunidades, se ha dado tratamiento oportuno a los pacientes y se realizaron charlas educativas para evitar el surgimiento de nuevos focos.

Situación del dengue en Panamá La representante del Minsa también informó que, hasta ahora, suman cerca de 1.932 personas con dengue en todo el país. De ellas, 225 han presentado síntomas de alarma y ocho son de gravedad.

El Equipo Regional de Salud de Panamá Este liderado por el Dr. Carlos Batista, realizo una avanzada en Chepo centro, con estrategias vectoriales fumigando diferentes comunidades para eliminar los mosquitos Aedes Aegypti y contribuir al control y prevención del dengue. pic.twitter.com/RnOmNEQBXy

— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) July 21, 2022 Las zonas que reportan mayores casos son la Región Metropolitana de Salud, las provincias de Bocas del Toro, Panamá Norte, Panamá Oeste, Panamá Este, Herrera y Chiriquí; así como el distrito más poblado del país, San Miguelito, en la capital.

Moreno insistió en que la medida más efectiva para detener la supervivencia del mosquito Aedes Aegypti, agente transmisor del dengue, es la desaparición total de los criaderos dentro y fuera de las viviendas.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com