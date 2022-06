Ministerio de Educación Universitaria y Onapre adeudan $1.661.995.43 a la UC

Entornointeligente.com /

El vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, José Angel Ferreira, nuevamente advirtió sobre la grave situación que se genera en las casas de estudios superiores del país, desde que se implementó la forma Patria para el pago de la nómina universitaria, la cual ha generado múltiples inconvenientes a la comunidad universitaria del país.

Señaló que el Ministerio de Educación Universitaria y la Oficina Nacional de Presupuesto, no han enviado los pagos correspondientes a las retenciones que por concepto de obligaciones legales y gremiales se aplican a la nómina universitaria a los aportes de las cajas de ahorro. En el caso de las universidades de Carabobo, Los Andes, Nacional Experimental del Táchira y Nacional Experimental de Guayana, se suma también la mora en prestaciones sociales.

Ferreira alertó sobre esta situación, y agregó que durante el año 2021 comenzó una situación irregular, apenas se implementó la plataforma Patria, en la cual durante unos cuatro meses no se cobraron los aportes y retenciones. Posteriormente hubo un único pago de aportes y retenciones realizado en agosto, y a partir de esa fecha no hubo más durante todo el año.

Indicó que en enero de 2022 se empezaron a recibir retenciones únicamente para las cajas de ahorro, y los aportes fueron pagados hasta la mitad del mes de febrero. Al día de hoy no ha vuelto a realizarse ningún pago de esa naturaleza.

La autoridad ucista precisó que existe una mora importantísima con el fondo de pensiones de los empleados administrativos, con el fondo de pensiones de los profesores, con Banavih, con el Seguro Social; las pensiones alimentarias; las contribuciones a la Asociación de Empleados, a la Asociación de Profesores y al Consejo de Profesores Jubilados, además de los sindicatos Sotuc, Sutrauc y Sinprotesucna; las comisiones bancarias y la contribución al Seniat.

Según dijo, la deuda total asciende a Bs. 8.559.458.60 equivalente a $1.661.995.43 a la tasa oficial del 07/06/22.

«Se trata de una situación muy irregular, dado que a las personas se les retuvo ese dinero directamente de sus emolumentos por la plataforma Patria; jamás ha entrado a las arcas de la universidad, pero no tiene que hacerlo: simplemente debe honrarse los pagos ante esos terceros, lo cual lamentablemente no ha ocurrido, ocasionando un desbarajuste y a la vez perjuicio y generando situaciones de insolvencia de los miembros de la comunidad universitaria en la cual ellos no han incurrido».

Apuntó que si a esto se le suma que se deben nueve meses de prestaciones sociales acumuladas, con base en el régimen que tiene la Universidad de Carabobo, por Bs.1.983.433.59 y sueldos inexplicablemente no cancelados de Bs. 16.722.05, la deuda laboral de Bs solamente en prestaciones sociales y sueldos pendientes equivale a $385.557,75.

«Hacemos un llamado cordial y enérgico exigiendo que sea respetado ese dinero que pertenece a nuestros trabajadores y que tienen más de un año en esta irregular y lamentable situación».

