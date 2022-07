Ministerio de Cultura ejecuta acciones para salvaguardar El Candelabro de Paracas

Entornointeligente.com /

Este domingo 10 de julio, el equipo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) reportó nuevos hechos de afectación directa a «El Candelabro». Ante esta situación, el personal de la DDC de Ica, junto al equipo del Sernanp y la Policía Nacional de Turismo de Paracas, se apersonaron al lugar, donde c onstataron dos senderos de pisadas , que van desde la parte baja hacia la cima, en forma zigzagueante, ingresando al brazo derecho, brazo izquierdo y parte central del geoglifo. En la víspera, ante el reporte de un equipo del Sernanp sobre una afectación en el Paisaje Cultural «El Candelabro de Paracas», el personal de la sub dirección de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, se constituyó en el lugar de los hechos. Allí, se verificó varias huellas de pisadas muy cerca a la figura «El Candelabro», en su lado derecho, las mismas que ascienden desde la parte baja (planicie) hacia la cima del cerro . Se trataría de huellas de pisadas de zapato , de hasta de tres personas, quienes habrían ingresado con vehículo automotor (camioneta) hasta la cima del cerro colorado. Estas pisadas son de fácil visibilidad desde el mar y tierra . La inspección se realizó en conjunto con el equipo técnico del Sernanp, no encontrándose a ninguna persona en el lugar de los hechos. Por lo tanto, también se viene coordinando con el equipo especializado del Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de Palpa y Nasca , para realizar las labores de restauración «borrado de estas huellas», a fin de que el bien cultural vuelva a su estado anterior. Lea también: Capatur: Paracas recibió cerca de 290,000 turistas en primeros cuatro meses del año Sensibilización Por otro lado, el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Cultrales, a través de la Dirección de Paisaje Cultural (DPC), en coordinación con la DDC de Ica, efectuará acciones orientadas a sensibilizar a los operadores turísticos y asociaciones que operan en el distrito de Paracas ; así como instituciones públicas y privadas de la zona sobre la importancia de la conservación del Paisaje Cultural «El Candelabro de Paracas», haciendo énfasis en que atentar contra el patrimonio cultural constituye un delito. Asimismo, se instalarán paneles informativos, con el objetivo de informar sobre la prohibición del ingreso a la zona declarada como Patrimonio Cultural de la Nación y uno de los principales legados de nuestro pasado milenario e histórico. Es importante mencionar que, desde el año 2019, se viene trabajando en una serie de talleres sobre protección y conservación del Paisaje Cultural «El Candelabro de Paracas», incidiendo sobre los procedimientos administrativos sancionadores en contra del patrimonio. Además, está por constituirse una mesa de coordinación para la implementación del plan de gestión conformada por el Sernanp, las autoridades locales, los representantes de los operadores turísticos y las instituciones públicas y privadas, con influencia en la zona, con el propósito de fortalecer las acciones de protección del patrimonio Cultural. El dato El Paisaje Cultural «El Candelabro Paracas» se encuentra ubicado al noreste de la bahía de Paracas, al interior del Área de Reserva Nacional de Paracas y del Sernanp, en las laderas del cerro Colorado, en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica. Fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, el 29 de diciembre de 2016, Mediante Resolución Viceministerial N° 162-2016-VMPCIC-MC. Por su diseño, construcción y localización, el Paisaje Cultural «El Candelabro de Paracas», es el único registrado formalmente en todo el continente americano. No existe otro trazado con la misma representación, cualidades y ubicación. Considerando las características físicas de este paisaje cultural en términos de fragilidad y exposición y con la finalidad den velar por su integridad y permanencia, solo es permitida su observación desde el mar, por lo que está terminantemente prohibido el ingreso a la zona intangible de forma peatonal o bajo cualquier medio de transporte. En concordancia con la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, cualquier afectación sobre este bien cultural constituye un delito. Más en Andina: Desde esta tarde hasta mañana lunes 11 de julio, se registrará el incremento de viento en la Costa, lo que generará el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal en la costa de Ica, informa el Senamhi. ?? https://t.co/A7k5DzojR9 pic.twitter.com/uyz4CdQoNx

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 10, 2022 (FIN) ND/TMC Publicado: 10/7/2022 Noticias Relacionadas BBC Mundo: figura de humanoide sorprende entre los 143 geoglifos descubiertos en Nasca Semana turística de Nasca: oportunidad para maravillarse con los enigmáticos geoglifos Visita Nasca: conoce sus impresionantes geoglifos y bellos atractivos turísticos LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com