Ministerio de Cultura abre postulaciones para el premio nacional de cultura 2021-2022

Consciente de que la cultura constituye un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) abrió la convocatoria para el Premio Nacional de Cultura 2021-2022.

Los (as) aspirantes a recibir el máximo reconocimiento que se otorga en la República Bolivariana de Venezuela a los (as) artistas, creadores (as) y cultores (as) que, con sus obras y trayectorias, han enriquecido el acervo cultural venezolano pueden postularse desde este 20 de julio y hasta el 15 de noviembre de 2022.

El Premio Nacional de Cultura se otorgará en las siguientes menciones:

Arquitectura, Artes Plásticas, Artesanía, Cine, Cultura Popular, Danza, Fotografía, Humanidades, Literatura, Música, Saberes Populares y Teatro.

Tal como lo establecen las nuevas bases publicadas en la Gaceta Oficial 457.504, del 1° de julio de 2022, el Comité Organizador puede establecer el otorgamiento de menciones adicionales.

Las mismas bases indican que el premio en cada una de sus menciones será único e indivisible y se otorgará mediante Resolución dictada por el titular del despacho del Poder Popular para la Cultura, la misma deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Bases y procesos El premio estará acompañado de una obra visual, un diploma, una premiación única y una asignación de honor mensual y vitalicia.

Las mismas bases plantean que quien haya sido galardonado (a) en ediciones anteriores resultare ganador (a) en una mención distinta, recibirá el monto correspondiente a la premiación única, y continuará percibiendo una sola asignación de honor, mensual y vitalicia.

Los montos correspondientes a la premiación única y a la asignación de honor serán establecidos y anunciados por el Comité Organizador, el cual está integrado por nueve (9) miembros: el ministro (a) de Cultura, así como los viceministros (as) de Cultura, Imagen y Espacio, de Identidad y Diversidad Cultural, de Cultura Audiovisual, de Fomento de la Economía Cultura; el presidente (a) de la Fundación Misión Cultura, el presidente (a) de la Fundación Casa del Artista y el rector (a) de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) y tendrá como funciones: elaborar las bases del Premio en cada una de sus menciones, designar la secretaría técnica del Comité y delegar en ésta las funciones que considere pertinentes; seleccionar y designar los integrantes del Comité Calificador en cada una de las menciones y, finalmente, el Comité Organizador anunciará a través de los medios de comunicación, convencionales y digitales, las fechas de apertura y cierre de la Convocatoria del premio en todas sus menciones sus bases y lo relativo a la consignación de recaudos.

Comité calificador Las mismas bases establecen que a los efectos del otorgamiento del Premio Nacional de Cultura para cada una de las menciones, el Comité Organizador designará un Comité Calificador el cual estará conformado por no menos de tres (3) personas de reconocida trayectoria en el ámbito cultural. El número de miembros podrá ser ampliado por el Comité Organizador, de acuerdo con la cantidad de postulaciones recibidas, manteniendo siempre un número impar.

Sus atribuciones son: velar por el cumplimiento de las bases, evaluar si existen méritos en los postulados (as) que les hagan merecedores (as) del Premio Nacional de Cultura, seleccionar a los ciudadanos (as) a quienes les será otorgado el Premio en sus distintas menciones, excepto la mención honorífica, y presentar al Comité Organizador los veredictos con las razones que privaron en sus decisiones.

El Premio Nacional de Cultura, en sus distintas menciones, será otorgado por mayoría simple de votos. La decisión del Comité Calificador será inapelable.

El respectivo comité calificador podrá declarar desierto, en cualquiera de las menciones, el Premio Nacional de Cultura, cuando a su juicio los méritos sean insuficientes para otorgarlo. En este caso, la suma que corresponda al Premio desierto no podrá acumularse para la entrega en los años siguientes.

Quienes se postulen para el Premio Nacional de Cultura deben reunir los siguientes requisitos y condiciones: ser venezolano (a) por nacimiento o naturalización, haber desarrollado una trayectoria profesional por un lapso mínimo de 30 años en la mención que se postule y haber desarrollado una obra de creación que haya contribuido al fortalecimiento, valoración y consolidación de su disciplina.

La postulación podrá ser realizada por personas naturales, por personas jurídicas o privadas, por la comunidad organizada, colectivos y cualquier otra forma o instancia de organización del Poder Popular y por iniciativa propia del aspirante.

Quienes hayan sido galardonados con anterioridad con el Premio Nacional de Cultura podrán ser nuevamente postulados, siempre y cuando la postulación sea para otra mención distinta a la que lo hizo merecedor de la premiación anterior.

La mención honorífica será otorgada a creadores o creadoras cuya trayectoria esté enfocada en varias facetas de la creación, que contribuya al desarrollo de los procesos socioculturales de la nación, y le convierta en la representación genuina de la cultura venezolana, y podrá ser entregada post mórtem.

La Fundación Casa del Artista continuará garantizando y efectuando el pago mensual de las asignaciones de honor a los creadores (as), artista y cultores que hubieren sido merecedores del Premio Nacional de Cultura en cualquiera de sus menciones.

