Ministerio de Ambiente destinará un millón de dólares a mejorar vertedero de Colonia, que no tiene autorización ambiental Publicado el 24 de agosto de 2022 Colonia › Ambiente Menos de 1 minuto de lectura Las autoridades pretenden que en 2025 no existan más vertederos abiertos de residuos en el país. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El Ministerio de Ambiente (MA) destinará una partida de un millón de dólares a la Intendencia de Colonia para mejorar la gestión de residuos que realiza en el vertedero de Colonia del Sacramento, el cual no cuenta con autorización ambiental, según detalló el ministro Adrián Peña en una reciente visita a ese departamento.

Peña explicó que la partida que se destinará a Colonia forma parte de un monto de 18 millones de dólares que Rentas Generales destinó «para trabajar junto a las intendencias en los sistemas de gestión de residuos».

En relación al vertedero de Colonia del Sacramento, el funcionario señaló que «no tiene autorización ambiental», y que esa partida se destinará para ayudar a mejorar su gestión. El ministro explicó que se juntará con las autoridades de la Intendencia de Colonia porque «cada departamento tiene su particularidad» y así buscarán mejorar la situación de la deposición final, porque las condiciones actuales de ese vertedero «no son admisibles».

Según detalló, en ese lugar «solamente se vuelca la basura y se le hace un trabajo» por parte de los funcionarios de esa dependencia, «que no es malo», pero no alcanza para obtener la autorización ambiental. El ministro adelantó que «le pediremos un esfuerzo» a la Intendencia de Colonia, porque la gestión de los residuos «es una dificultad» que ven en ese departamento. La aspiración del MA es que «no haya ni un solo vertedero a cielo abierto» en 2025, según ha expresado Peña.

