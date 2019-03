Minisatlite estudiar el calentamiento urbano en EEUU

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Beatriz Limn / Phoenix, EEUU

Un joven de una pequea ciudad mexicana que soaba con construir satlites dirige la primera misin estudiantil financiada por la NASA que investigar el fenmeno del calentamiento urbano, mediante un satlite del tamao de una barra de pan que lanzarn este ao.

Jaime Snchez de la Vega, actual estudiante de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), asegur que, a medida que las ciudades crecen, el diseo y la composicin de los materiales de reas urbanas producen lo que se llama el Efecto de la Isla de Calor Urbano (UHI), un fenmeno por el que las estructuras de las ciudades aumentan la temperatura de la superficie.

El cemento y el asfalto tienden a retener el calor del sol y esto incrementa la temperatura de manera significativa. Es algo que queremos mitigar con el estudio y ver cmo se desarrolla, dijo.

Durante la misin, aadi, el satlite capturar imgenes trmicas de ciudades de Estados Unidos y del resto del mundo desde una rbita Terrestre Baja (LEO, por sus siglas en ingls), a travs de la deteccin remota por rayos infrarrojos.

Nacido en San Luis Ro Colorado, en el estado mexicano de Sonora, Snchez de la Vega est convencido de que la clave para lograr cosas grandes es apuntar los sueos hacia la Luna y las estrellas. Soy el nico estudiante con ciudadana mexicana en el proyecto, soy el ingeniero principal de esta misin y es un honor representar a mi grupo y a todo el mundo en este proyecto que por vez primera se hace a nivel universitario, enfatiz.

El mexicano present este proyecto ante cientficos de la NASA y obtuvo una beca de 200 mil dlares, monto con el que financiarn el satlite The Phoenix Cubesat, que ser lanzado en octubre prximo. Estudios similares se han hecho por parte de la NASA, pero han costado millones de dlares porque son satlites grandes, del tamao de un camin, explica este joven estudiante de 22 aos.

Es la primera vez que a nivel universitario haremos un satlite tan pequeo para estudiar el calentamiento urbano desde el espacio, agreg. The Phoenix Cubesat fue diseado y construido en su totalidad por estudiantes de ASU en Phoenix (Arizona) y ser lanzado a la Estacin Espacial Internacional, desde la cual se desplegar en la llamada rbita terrestre baja.

El joven sonorense mostr el proyecto en el Laboratorio de Propulsin JPL-NASA, en California, un centro dedicado a la construccin y operacin de naves espaciales no tripuladas.

Debido a que en Mxico existe muy poco apoyo para los estudiantes que buscan especializarse en la investigacin espacial, Snchez de la Vega se inscribi en un programa de intercambio acadmico en Sonora por el que logr estudiar en la ASU, universidad en la que est por concluir las carreras de ingeniera aeroespacial e ingeniera elctrica.

Viv en San Luis 18 aos, quera aprender a hacer satlites, pero no vea oportunidades en mi pas, dijo. El equipo de 30 estudiantes, que trabaja da y noche, se encuentra actualmente en la fase de diseo crtico de la misin: Perfilan el software de vuelo y hacen pruebas a nivel de sistemas. El ensamblaje y las pruebas ambientales se realizarn de mayo a junio. El satlite estar en rbita durante dos aos. Todas las imgenes y la telemetra satelital estarn disponibles para su estudio.

Snchez de la Vega cumple con las tareas de ingeniera de sistemas, que incluyen el diseo y la fabricacin de la estructura CubeSat. Slo soy un estudiante de ingeniera aeroespacial. EFE

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Varios colegios no están listos Conferencia Episcopal Panameña dice que redoblará las medidas contra abusos a menores Next → You May Also Like Un empresario fue asesinado en 1996. El crimen habría sido resuelto marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Un empresario fue asesinado en 1996. El crimen habría sido resuelto WhatsApp está suspendiendo varias cuentas y esta es la razón marzo 8, 2019 admin Comentarios desactivados en WhatsApp está suspendiendo varias cuentas y esta es la razón Galaxy S10 Plus | Unboxing y primeras impresiones tras una semana de uso [VIDEO] | Tecnología y ciencias | Móviles marzo 1, 2019 admin Comentarios desactivados en Galaxy S10 Plus | Unboxing y primeras impresiones tras una semana de uso [VIDEO] | Tecnología y ciencias | Móviles El Tiempo Caracas 20 ° lluvia ligera humidity: 78% wind: 1m/s NNE H 20 • L 19 25 ° Tue 28 ° Wed 30 ° Thu 28 ° Fri Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Grace Marlene Cano es la soberana de Calle Abajo de Las Tablas para el Carnaval 2020 marzo 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Grace Marlene Cano es la soberana de Calle Abajo de Las Tablas para el Carnaval 2020 CULTURA Arturo Uslar Pietri en cinco obras | Noticias marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Arturo Uslar Pietri en cinco obras | Noticias CULTURA Cineasta Guillermo del Toro creará Centro de Animación en México | Noticias marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Cineasta Guillermo del Toro creará Centro de Animación en México | Noticias CULTURA Bolivia registra más de 140 carnavales para proteger tradición | Noticias marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Bolivia registra más de 140 carnavales para proteger tradición | Noticias

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com