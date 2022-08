MinHacienda le aseguró a la Andi que la Reforma Tributaria de $8 billones es insuficiente

Entornointeligente.com /

Este miércoles en el Congreso de la República se realizó una audiencia con gremios económicos, en donde participaron senadores, congresistas y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Allí se realizaron más de 60 intervenciones sobre el proyecto de Ley de reforma tributaria.

Uno de los pronunciamientos más fuertes, fue el que realizó la Andi sobre el monto del articulado, dijo que debería pasar de $25 billones a $8 billones.

Ante dicha propuesta el jefe de la cartera de Hacienda, respondió que «esos recursos son absolutamente insuficientes por que se debe responder por el alto déficit fiscal que está en el 8% del PIB, entonces lo que propone la Andi es una suma profundamente ínfima a lo que se necesita para el gasto social».

Otro gremio que también se refirió a la reforma tributaria fue Fenalco, que dijo que podría desacelerarse la economía , «como está planteada la reforma pone en jaque el crecimiento económico y la generación de empleo en Colombia, como está planeada se afecta el ahorro, la inversión y el consumo y eso puede implicar una desaceleración importante a la economía Colombiana».

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se pronunció ante dicha afirmación, la señalar que «no es cierto, y además como lo dice toda la teoría económica, es que si uno genera tributos y se gastan como esperamos hacerlo a través de programas sociales, ambientales, que se yo. En efecto, no es recesivo, que no mezcle los temas de la coyuntura internacional que es bastante seria con el tema de la reforma que son dos temas diferentes. La reforma tributaria no es recesiva».

El funcionario, en las conclusiones finales del encuentro resaltó que se seguirá con la discusión de las propuestas que han generado mayor polémica en los últimos días, como lo son las ganancias ocasionales, los dividendos y las bebidas azucaradas, además, de los alimentos ultraprocesados.

También mencionó que la ponencia para el primer debate estaría lista para la próxima semana y la cita inicial para debatir este articulado podría realizarse en dos semanas.

