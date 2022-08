Entornointeligente.com /

'Minha irmã falou: o anestesista abusou de você', diz vítima que apareceu em vídeo sendo estuprada durante o parto no RJ Giovanni Quintella Bezerra foi filmado por funcionários do Hospital da Mulher de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, ao cometer crime. Veja a entrevista da vítima no Fantástico deste domingo (14). Por Fantástico

13/08/2022 21h36 Atualizado 13/08/2022

Vítima de estupro durante parto e por anestesista no Rio fala ao Fantástico

Neste domingo (14), a vítima que apareceu em um vídeo sendo estuprada pelo médico durante o parto fala ao Fantástico .

«Minha irmã falou: o anestesista abusou de você», diz a vítima.

Veja outros destaques do Fantástico:

Vídeos exclusivos de um plano para resgatar bandidos perigosos da cadeia. Nas visitas que recebia no presídio, o chefe da organização criminosa passava recados em códigos. Uma investigação sobre aviões a serviço do garimpo ilegal. E o depoimento exclusivo da idosa que perdeu milhões para uma quadrilha integrada pela própria filha.

Renata Ceribelli: Quem é a sua filha hoje para você?

Vítima: Ela se tornou minha inimiga.

