'Minha consciência não tem preço', diz empresária de BH que devolveu quase R$ 30 mil recebidos por engano Transferência feita por chave PIX equivalente ao número do celular caiu na conta de Daniele Aguiar, que tem a sequência idêntica à destinatária original do valor. Por Guilherme Pimenta, g1 Minas — Belo Horizonte

06/09/2022 00h47 Atualizado 06/09/2022

1 de 2 Daniele Aguiar recebeu a quantia de forma inesperada e devolveu o valor assim que descobriu o engano — Foto: Reprodução/Redes Sociais Daniele Aguiar recebeu a quantia de forma inesperada e devolveu o valor assim que descobriu o engano — Foto: Reprodução/Redes Sociais

«Minha consciência não tem preço» . A frase é da empresária Daniele Aguiar, de Belo Horizonte , que devolveu uma transferência de quase R$ 30 mil que recebeu por engano . A transação via PIX ocorreu nesta segunda-feira (5).

A repercussão tomou conta das redes sociais depois que Vivi Wanderley publicou o relato em um dos perfis oficiais. Ela é influenciadora digital, com quase 14 milhões de seguidores em uma das páginas, e filha de Daniele.

«Uma pessoa depositou R$ 30 mil sem querer na conta da minha mãe. Ela foi na delegacia para devolver e falaram que ela não era obrigada. Eu não sabia disso, fiquei chocada, no final deu certo e ela devolveu», escreveu.

A influenciadora ainda questionou os seguidores sobre a atitude deles, caso eles também recebessem a quantia por engano.

Mesmo número

2 de 2 PIX — Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil PIX — Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Daniele contou que recebeu diversas ligações enquanto trabalhava nesta manhã. Durante o processo de criação, ela evita atender as chamadas. Mas o número, então, enviou uma mensagem por aplicativo.

Um fato interessante chamou a atenção da empresária: o número de telefone era idêntico ao dela , com exceção do código de área, equivalente ao interior do estado . Foi aí que Daniele resolveu responder.

Durante a conversa ela descobriu que havia recebido a transferência.

«A filha de uma senhora com 67 anos me mandou mensagem e ligou, me contando que a mãe fez uma transferência de forma equivocada para mim. Ela digitou o número e não conferiu o nome do destinatário. Como o número era o mesmo, ela concluiu a transação», contou.

Daniele contou que ficou insegura, acreditando que poderia estar sendo vítima de um golpe . Ela chegou a conferir a conta bancária e não percebeu um valor à mais . Foi quando a verdadeira destinatária do dinheiro explicou para qual instituição bancária o valor foi enviado.

Tratava-se de uma conta pouco utilizada pela empresária . Assim que monitorou o saldo, percebeu que havia sim um crédito de quase R$ 30 mil .

Temendo se ver envolvida em uma transação ilegal, a empresária seguiu para uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), onde conferiu a autenticidade da origem do dinheiro .

‘Não é obrigada’

Os servidores da Polícia Civil consultaram o banco de dados da corporação e descobriram que nenhuma das pessoas envolvidas no equívoco tinha registro criminal.

O que mais assustou Daniele é que, quando relatou o caso para os agentes da PCMG, recebeu a informação de que não era obrigada a devolver o dinheiro .

«A primeira coisa que passou pela minha cabeça é que Deus está vendo. A gente acha que as pessoas não estão sabendo, mas Ele está. Minha consciência não tem preço», afirmou.

A empresária disse que combinou a devolução do dinheiro conforme o limite praticado pela instituição bancária. A maior parte do valor já voltou para a origem . Uma última parcela será enviada nesta terça-feira (6).

Pagar contas

A remetente da transferência mora em Uberlândia , no Triângulo Mineiro. O código de área na cidade é 34 . Em Belo Horizonte, o código telefônico é 31 .

Os dígitos 1 e 4 , geralmente, ocupam a mesma coluna no teclado dos telefones e aparecem um seguido do outro . O que reforça a possibilidade de um erro de digitação no momento em que a transferência foi realizada. A chave PIX utilizada era o número do celular.

A verdadeira destinatária da transferência contou que a mãe dela utilizaria o dinheiro para pagar algumas contas .

«A gente trocou na pressa de fazer o pagamento. Não nos atentamos para o nome e passou», afirmou a mulher, que preferiu não ser identificada.

O susto veio assim que o erro foi descoberto.

«No primeiro momento foi péssimo. Hoje, através do PIX, o banco não pode fazer mais nada. A gente se sente meio impotente, dependendo da boa vontade e índole da outra pessoa que recebeu», contou.

A mulher ainda contou ter esperança de que o número de pessoas boas no mundo é maior do que o de pessoas ruins.

«Falei com ela que esperava ter encontrado uma pessoa boa. A gente, infelizmente, não quer passar por isso. Acho que ninguém quer. Na minha opinião, é muito dinheiro», contou.

