Minga colombiana rompe diálogo con gobierno de Duque

Las comunidades indígenas y de campesinos afirman que la minga se mantiene en resistencia por la vida digna, la paz y el territorio. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) anunció el domingo que suspende el diálogo con el gobierno del presidente Iván Duque hasta recibir garantías de que no se les estigmatice ni se criminalice su causa. LEA TAMBIÉN: Comunidades indígenas se suman a la minga social "La #MingaNacionalPorLaVida suspende diálogo con el Gobierno Nacional en La Delfina", indicó la ONIC en su cuenta de Twitter en relación a la mesa de negociaciones instalada en esa localidad colombiana ubicada en el Valle del Cauca (en el suroeste de Colombia). En el mismo mensaje, la organización social afirmó que "si no hay garantías de NO estigmatización, señalamientos o judicialización de los mingueros no podremos avanzar en la discusión del pliego nacional". #ATENCIÓN | La #MingaNacionalPorLaVida suspende diálogo con el Gobierno Nacional en La Delfina. Si no hay garantías de NO estigmatización, señalamientos o judicialización de los mingueros no podremos avanzar en la discusión del pliego nacional. @MinInterior @NancyPatricia_G . — Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC (@ONIC_Colombia) 1 de abril de 2019 En otro tuit, la Agencia de Comunicación de los Pueblos desde Colombia para el mundo señaló que "ante las últimas declaraciones de Iván Duque y el ministro de Defensa, quienes se niegan a reconocer la protesta social como un derecho inalienable de los pueblos, la minga se mantiene en resistencia por la vida digna, la paz y el territorio". #Pueblos | Ante las últimas declaraciones de Iván Duque y el ministro de defensa, quienes se niegan a reconocer la protesta social como un derecho inalienable de los pueblos, la minga se mantiene en resistencia por la vida digna, la paz y el territorio #SeValeProtestar #YaViene pic.twitter.com/7fBVuVAF3n — Colombia Informa (@Col_Informa) 1 de abril de 2019 La comunidad indígenas y de campesinos del Cauca, en el suroccidente de Colombia, iniciaron en febrero pasado manifestaciones que denominan minga social con el propósito de que el gobierno de Duque cumpla con una serie de acuerdos suscritos con anteriores administraciones. El movimiento social considera insuficientes los fondos que el gobierno de Duque destinó dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) a las comunidades indígenas. Tags Colombia Minga social Diálogo Indígenas y campesinos

