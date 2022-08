Minería ilegal y sustitución de cultivos: temas prioritarios en la agenda de Petro en Bolívar

Entornointeligente.com /

Durante el consejo de seguridad liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en San Pablo, Bolívar, se reiteró en la importancia de acabar con la minería ilegal y comenzar un proceso de sustitución de cultivos de hoja de coca, entre otros temas que son de prioridad para el Gobierno.

Frente a la minería ilegal, el mandatario aseguró que se comenzarán a implementar medidas que reduzcan ese flagelo que afecta principalmente al medio ambiente, además para acabar con el lavado de activos.

«Una nueva ruta para atacar la minería ilegal que es uno de los grandes problemas del territorio del Magdalena Medio y de otras regiones del país por su enorme capacidad destructiva del medio ambiente. La operación contra las dragas buscaremos el camino jurídico para ellos, debe ser expedita en cabeza de una sola institución. Draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita de manera inmediata», explicó Petro.

El mandatario aseguró que los alcaldes organizarán a los mineros para hacer y comenzar a trabajar en una política pública que beneficie a los que menos tienen y a quienes se han mantenido en la actividad minera durante años pero sin afectar el medio ambiente, esto para emplear una política minera diferente en Colombia.

«El pequeño minero puede obtener concesiones otorgadas por el Estado para una explotación de largo plazo que le permita inversiones para la sostenibilidad de su actividad en relación a no afectar el medio ambiente. La priorización en la minería debe ser para el pequeño y la pequeña minera tradicional, mineros ilegales no tradicionales pueden tener un camino de legalización si hacen una negociación jurídica con la justicia colombiana», afirmó el presidente.

Frente al tema de sustitución de cultivos, el Presidente le solicitó a los alcaldes comenzar a reunir a los cultivadores para presentarles la oferta.

«He pedido a los alcaldes que organicen las comunidades que hoy contemporáneamente se están dedicando al cultivo de hoja de coca para iniciar el proceso de sustitución de cultivos adicionando lo logrado hace cuatro años», explicó Petro.

Una de las posibilidades que contempló el Presidente es permitir que los cultivos que sean sustituidos y que comiencen a producir en la región se puedan asociar con ayuda del Estado en procesos de agro industrialización por un valor mayor y que generen grandes ingresos.

La segunda posibilidad es que sean sustituidas tierras que no sean productivas a cambio de no cultivar hoja de coca, si es así, a los campesinos se les entregarían tierras más productivas y fértiles que permitan la producción de alimentos.

Finalmente, entre otros temas, el Presidente le solicitó a la Armada Nacional aumentar la capacidad en la fabricación de embarcaciones, de trabajar en la interdicción en el Río Magdalena y de comenzar a construir universidades públicas en esa región.

«Le he pedido a la Armada hacer un énfasis en la interdicción en el Río Magdalena, interdicción es la actividad por medio de la cual no pasa lo ilícito y no debe pasar. No solamente se necesitan más embarcaciones para ello, se necesita la voluntad de hacerlo. Podemos disminuir el número de muertos en el territorio», concluyó.

