Mineduc evalúa si extender el año escolar 2020 o “darle un corte” y “partir un poco antes” en 2021

Entornointeligente.com /

SANTIAGO.- El impacto de la pandemia en el funcionamiento de los establecimientos educacionales en el país podría llevar a que se modifique el calendario escolar , tanto del presente año como del próximo.

Así lo indicó esta mañana el ministro de Educación, Raúl Figueroa , quien señaló en radio Universo que ” muy pronto se va a anunciar cuáles van a ser las fechas de cierre del año , que es una cuestión que obviamente hay que verla bien; también tiene que ver con cuándo va a iniciar el próximo año , y eso se va a anunciar muy pronto”.

“Hay que ver –y es un tema que hay que analizarlo con las propias comunidades– qué es más efectivo, si extenderlo o a lo mejor darle un corte en un momento determinado e ir trabajando para, por ejemplo –que es un tema que no está resuelto, pero que hay que analizarlo–, a lo mejor partir un poco antes (en 2021) y no partir como tradicionalmente es la segunda semana de marzo” Raúl Figueroa, ministro de Educación La autoridad detalló que “lo que pasa es que hay que ver –y éste es un tema que hay que analizarlo con las propias comunidades– qué es más efectivo: si extenderlo o a lo mejor darle un corte en un momento determinado e ir trabajando para , por ejemplo –que es un tema que no está resuelto, pero que hay que analizarlo–, a lo mejor partir un poco antes (en 2021) y no partir como tradicionalmente es la segunda semana de marzo . Entonces ése es el tema que se está trabajando”.

Figueroa comentó que ” este año y el próximo, obviamente, van a ser años distintos; el próximo año vamos a tener que poner un foco muy particular en esta lógica de reforzamiento, de nivelación , para que los alumnos puedan rápidamente retomar un ritmo que es el que se espera para cada curso”.

Según ha explicado la autoridad, la normativa vigente desde antes de la pandemia “establece que el año escolar puede extenderse todos los años, eventualmente, hasta el 15 de enero “.

El ministro además destacó que se conformara, en conjunto con la Unesco, un consejo asesor para “orientar y acompañar el proceso de retorno a clases durante este 2020, y acumular toda esa experiencia para que el próximo año sea distinto”.

Respecto de la ausencia del gremio docente en ese grupo de trabajo, insistió en que “nosotros invitamos al Colegio de Profesores a participar de este consejo, las puertas están absolutamente abiertas para que se integren cuando quieran, y yo no voy a entrar a juzgar las razones por las cuales ellos optaron por restarse ; yo prefiero concentrarme en el trabajo que estamos haciendo y en reconocer el apoyo de quienes aceptaron la invitación de colaborar en el desafío que tenemos como país”. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com