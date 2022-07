Minedu proyecta clases de nivelación escolar para enero y febrero del 2023

Entornointeligente.com /

«Estamos pensando en una situación excepcional, una etapa de recuperación urgente. Lo detectado en el 2022 tiene que recuperarse en enero y febrero del 2023. Eso requiere inversión y ya estamos trabajando el tema porque hay necesidad de pagar un bono o comprar las vacaciones a los maestros», manifestó a la agencia Andina . El titular del Minedu hizo este anuncio tras presentarse hoy el Estudio Virtual de Aprendizaje (EVA 2021) , que da a conocer una caída significativa, a todo nivel, en los aprendizajes de los estudiantes, lo que buscará revertirse en lo que resta del año y complementarse, de ser necesario, en los meses de vacaciones. La presentación se dio durante el Encuentro Nacional por la Recuperación de los Aprendizajes. «Los niños que tengan serias deficiencias académicas van a ser seleccionados para esta recuperación (de verano). La evaluación cualitativa que se tenga en diciembre permitirá plantear este proceso que sería muy acelerado y fuerte. Tendría que ser toda la semana. Los padres tienen que entender que se trata de un sacrificio de tiempo, pero bien invertido para lograr la nivelación y volver, al menos, al estado antes de la pandemia «. Ministro Rosendo Serna detalla las alternativas para la mejora de los aprendizajes Para Serna, el retraso académico en la escuela pública es un problema histórico, que se agudizó con la emergencia sanitaria por el covid-19 y la falta de una estrategia para hacerle frente. «Planteamos una recuperación que vaya en paralelo al tema del desarrollo de aprendizajes. Recordemos que los profesores de primaria tienen 30 horas de dictado y deben tener la habilidad pedagógica para hacer un trabajo diferenciado con sus alumnos de acuerdo con sus propios ritmos de aprendizaje». En el caso de secundaria, anotó, los profesores tienen 6 horas libres de trabajo complementario a la semana, las que se enfocarán en el refuerzo de aprendizajes. «Algunos niños han tenido el respaldo (de su familia durante la pandemia) y han superado los retos en la escuela, pero otros no tuvieron las mismas condiciones y tienen un retraso. Allí está la habilidad del maestro de cómo lo identifica y recupera. Para nosotros es importante (la estrategia de) enero y febrero del 2023, si es que a diciembre no alcanzamos la recuperación (proyectada) «. El ministro fue enfático en señalar «que la presencialidad no tiene retroceso y que aquellos que están pensando en que hay que cerrar las escuelas (están equivocados). Aquí no hay espacio para ese pensamiento porque con las dificultades tenemos que saber convivir, como se ha hecho con la pandemia». ¿Qué dice el EVA 2021? La EVA 2021 encontró que el rendimiento promedio en lectura de los estudiantes de segundo de secundaria disminuyó en 16 puntos entre 2019 y 2021 , en contraste con la tendencia observada del 2015 al 2019, que tenía un crecimiento promedio anual de 0,3 puntos. Similar descenso registró el rendimiento promedio en matemáticas : disminuyó 13 puntos en el mismo grupo de investigación en comparación con el periodo 2015 al 2019, que tenía un crecimiento promedio anual de 9,7 puntos. «La pandemia es un quiebre en la tendencia. Si no hubiera pasado nada, lo que se esperaba es que continúe la línea natural de crecimiento», manifestó a la agencia Andina Gloria María Zambrano, directora de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC), responsable de la investigación presentada hoy. La experta aclaró que los resultados del EVA 2021 no son representativos de toda la población escolar porque, al ser virtual, solo participaron los alumnos que contaban con un dispositivo electrónico y conexión a internet, es decir aproximadamente el 48%; sin embargo, los datos son una importante línea de base para analizar el nivel de educativo del país, «que califica de preocupante». Más de dos años de retraso El estudio incluye además un anexo de Rezagos en el aprendizaje, donde los alumnos de ámbitos rurales presentan los indicadores más preocupantes. En el nivel de lectura, se detectó que el 26.5% de alumnos de sexto grado de primaria del ámbito rural no logró los aprendizajes que se esperan para cuarto de primaria. Lo mismo ocurre con el 13.2% de menores de ámbitos urbanos y el 4.8% de colegios de privados. Del mismo modo, el 69% de los alumnos de segundo año de secundaria de ámbitos rurales no alcanzó los aprendizajes que se esperan en alumnos de sexto grado de primaria. En cuanto a los aprendizajes de matemáticas , los resultados son igual de preocupantes: el 50.2% de alumnos de sexto grado de primaria del ámbito rural no logró los aprendizajes que se esperan en alumnos de cuarto de primaria. Lo mismo ocurre con el 29.82% de los menores de ámbitos urbanos y el 13.3.% de menores de colegios de privados. En el grupo de secundaria, el 75.7% de alumnos de segundo año de ámbitos rurales no alcanzó los aprendizajes esperados en estudiantes de sexto de primaria en matemáticas. Iguales resultados se registraron en el 56.3% de alumnos de ámbito urbano y 34.0% de colegios privados «Están retrasados más de dos años. Esta medición es solo del 2021. Esto va a ser un reto enorme para los docentes de ver cómo seguir avanzando con estudiantes que han consolidado la comprensión lectora mientras que otros aún no lo han logrado, con un grupo muy heterogéneo, sin contar con las condiciones rurales o urbanas que también marcan diferencias», detalló la directora de la UMC. Las otras estrategias Mariela Eyzaguirre Retamozo, directora general de Educación Básica Regular (EBR) del Minedu, detalló que si bien la estrategia de nivelación para los meses de enero y febrero está en plena elaboración por encargo del ministro, el Minedu cuenta con otras iniciativas más para revertir los resultados de la EVA 2021. «Este año, en abril, se inició la estrategia de refuerzo escolar para los estudiantes de primaria y secundaria. Los maestros cuentan con un kit de evaluación de aprendizajes, así como módulos de refuerzo académico ya elaborados y subidos a una plataforma», detalló a Andina . De igual modo, en primaria, ya se cuentan con 4 horas de refuerzo escolar : 2 para matemática y 2 para comunicación. A estas iniciativas se suma la estrategia de Interaprendizaje territorial, que busca generar espacios de intercambios educativos de acuerdo con las particularidades de los estudiantes. «Tenemos también la estrategia de evaluación y actualización del Currículo Nacional , que buscará cerrar las brechas de aprendizaje de los dos últimos años de la pandemia. Lo estamos evaluando porque muchos docentes no lo encuentran amigable. Este proceso lo iniciamos en mayo y la meta es llegar a 100 mil encuestados». El Minedu también cuenta con la estrategia «Hacia un tránsito seguro y respetuoso» , que brinda orientación y recursos para lograr que el tránsito de inicial a primaria, de primaria a secundaria y de secundaria a nivel superior se de en las mejores condiciones. Eyzaguirre adelantó que se trabaja una propuesta para que los colegios de secundaria firmen un convenio con los Centro de Educación Técnico-Productiva Productiva (CETPRO) , a fin de que los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria de Educación Básica Regular mejoren sus habilidades de empleabilidad y puedan generar sus propios emprendimientos. Kit emocional Si bien los saberes académicos son fundamentales para lograr el despegue de los estudiantes, el Ministerio de Educación también ha puesto atención en la situación emocional. La EVA 2021 determinó que solo 1 de cada 10 estudiantes de segundo de secundaria tenía niveles adecuados de autoeficacia emocional , que es habilidad para controlar sus emociones, alentarse en medio del desánimo y ser positivos; una habilidad que fue esencial durante la pandemia. «A raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta de que todos estamos atravesando problemas emocionales y los estudiantes no son ajenos a ellos. Por eso estamos desarrollado una movilización nacional por el bienestar socioemocional de los estudiantes, que buscará fortalecer sus habilidades socioemocionales y para ello estamos desarrollando herramientas metodológicas». Adelantó que se ha desarrollado un kit socioemocional para evaluar a los alumnos desde inicial hasta secundaria a fin de implementar diversas acciones que ayuden a revertir la situación negativa que atraviesan. «Tenemos estudiantes que tienen baja autoestima, con problemas de adaptabilidad, frustración y eso conlleva a la violencia. Estamos usando el kit desde el primer semestre y todos los materiales se encuentra en Perú Educa. Tenemos además la estrategia Somos Familia que surgió en la pandemia para integrar a la familia dentro del servicio educativo, y el programa Somos Pares, con actividades de prevención del consumo de drogas y la violencia, además de promover la convivencia escolar», detalló la experta. Más en Andina: El @MineduPeru ofrece más de 2,000 recursos educativos digitales para mejorar los aprendizajes https://t.co/OGnncLYpdi pic.twitter.com/GC4I3mMP5X

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 17, 2022 (FIN) KGR/RRC Publicado: 21/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com