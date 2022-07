Minedu iniciará saneamiento físico legal de predios e inmuebles de colegios públicos

Entornointeligente.com /

Así lo establece el Decreto Supremo Nº 011-2022-Minedu, que aprueba el reglamento de la Ley N° 31318 referida al «Saneamiento físico legal de bienes inmuebles destinados a instituciones educativas públicas» y también implementará la Plataforma Virtual de Seguimiento, que permitirá verificar el estado de los procesos de saneamiento físico legal. La norma faculta al Minedu y las DRE a verificar el levantamiento topográfico y su georreferenciación, analizar la información técnica y legal, evaluar la información vial vigente y cualquier otro documento que corresponda con el objetivo de acelerar los trámites de legalización para efectuar el saneamiento respectivo; en tanto que las unidades de gestión educativa local (UGEL) brindarán apoyo en recopilar la documentación técnico legal de los predios objeto de saneamiento. La Procuraduría Pública del Minedu y de los gobiernos regionales serán los órganos encargados de brindar y recabar toda información relacionada con la existencia de procesos judiciales o extrajudiciales vigentes sobre los predios estatales y bienes inmuebles materia de saneamiento, con la finalidad de avanzar en la ejecución del Saneamiento Físico Legal. La norma no será aplicable si el predio se encuentra inscrito a favor de particulares y no cuenta con el respectivo título comprobatorio de dominio, o si el predio forma parte del patrimonio de los gobiernos regionales y cuenta con otros derechos a su favor; en ese caso se aplicarán las normas vigentes que rigen el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Respecto a los predios estatales y bienes inmuebles en los que se prestan servicios educativos públicos que no se encuentran inscritos en el Registro de Predios de la Sunarp, y que no constituyan propiedad de particulares ni de las comunidades campesinas o nativas, la posesión se acreditará con documentos de creación, funcionamiento o traslado de las instituciones educativas que acrediten la posesión, así como la inspección en campo que debe constar en informes técnicos. El Minedu y las DRE podrán solicitar a las Oficinas Registrales desconcentradas de la Sunarp el Certificado de Búsqueda Catastral de los predios estatales o bienes inmuebles materia de Saneamiento Físico Legal; dicho certificado deberá contener los informes técnicos que lo sustentan, así como la información gráfica y digital (DWG, DXF o SHAPEFILE), los cuales tienen carácter vinculante en el aspecto técnico. (FIN) NDP/RRC Publicado: 27/7/2022

