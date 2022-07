Minecraft prohibió los NFT en su juego

Entornointeligente.com /

Mojang, los desarrolladores del popular juego de construcción y supervivencia Minecraft, ha anunciado que prohíbe la inclusión de NFT en su juego, y no han tenido pelos en la lengua a la hora de expresar su opinión sobre la tecnología blockchain.

En una entrada de blog en el sitio web oficial de Minecraft, un artículo publicado por el personal declaró que «las integraciones de NFT con Minecraft no son generalmente algo que apoyaremos o permitiremos.»

Los NFT (tokens no fungibles) son activos digitales no editables, que pueden comprarse y negociarse a través de una forma de libro de contabilidad distribuida conocida como blockchain.

La propiedad de un NFT se registra en la cadena de bloques y puede ser transferida por el propietario, lo que permite su venta o comercio.

La publicación continúa advirtiendo a los jugadores de Minecraft que participan activamente en el comercio y la venta de artículos digitales que hacen uso de la cadena de bloques.

«En nuestras Directrices de Uso de Minecraft, describimos cómo el propietario de un servidor puede cobrar por el acceso, y que todos los jugadores deben tener acceso a la misma funcionalidad».

«Tenemos estas reglas para garantizar que Minecraft siga siendo una comunidad en la que todos tengan acceso al mismo contenido. Los NFT, sin embargo, pueden crear modelos de escasez y exclusión que entran en conflicto con nuestras Directrices y el espíritu de Minecraft.»

El post continúa: «Cada uno de estos usos de las NFT y otras tecnologías de blockchain crea una propiedad digital basada en la escasez y la exclusión, que no se alinea con los valores de Minecraft de inclusión creativa y de juego en común. Las NFT no incluyen a toda nuestra comunidad y crean un escenario de los que tienen y los que no tienen.

«El precio especulativo y la mentalidad de inversión en torno a los NFT desvía la atención del juego y fomenta la especulación, lo que creemos que es incompatible con la alegría y el éxito a largo plazo de nuestros jugadores».

«También ha habido casos en los que los NFT se han vendido a precios artificialmente o fraudulentamente inflados. Reconocemos que la creación dentro de nuestro juego tiene un valor intrínseco, y nos esforzamos por ofrecer un mercado donde esos valores puedan ser reconocidos.»

Minecraft, que actualmente es propiedad de Microsoft, es una de las franquicias de videojuegos más exitosas de todos los tiempos, con más de 238 millones de copias vendidas y casi 140 millones mensuales a partir de 2021.

Mojang también aclaró que reconsideraría su posición si la implementación de la tecnología blockchain se modificara de manera significativa.

«También prestaremos mucha atención a cómo evoluciona la tecnología blockchain con el tiempo para asegurarnos de que se mantienen los principios mencionados y determinar si permitirá experiencias más seguras u otras aplicaciones prácticas e inclusivas en el juego. Sin embargo, no tenemos planes de implementar la tecnología blockchain en Minecraft ahora mismo.»

