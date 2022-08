Minecraft actualiza el aspecto de Steve y le vuelve a poner barba tras 13 años sin ella

Entornointeligente.com /

Aunque no juegue mucho a Minecraft y, en general, no haya jugado demasiado desde que salió, sí que considero que es un gran juegazo. De hecho, allá por el año 2012 pensaba que en realidad era un juego mediocre al que solo jugaban niños. Sí, esa era mi absurda percepción del juego cuando tenía 16 años o así. Total, que años después ya me di cuenta de que es un título absolutamente bien construido y que está hecho para ofrecer horas y horas de entretenimiento.

Su historia comenzó allá por el año 2009, cuando solo existía el modo creativo. De hecho, Minecraft nació como un juego en el que se iba a poder construir cosas a imaginación de los jugadores, sin más. Y fijaos, acabó evolucionando hasta lo que conocemos el día de hoy, que no tiene nada que ver con lo que fue originalmente. Pero otro de los cambios que se tuvo lugar en el juego muy pronto fue… que le quitaron la barba a Steve.

Minecraft le devolverá la barba a Steve Steve es el personaje por defecto de Minecraft, y siempre ha ido afeitado. Bueno, no siempre:

Se ha hecho eco de que Mojang va a actualizar los diseños de los personajes por defecto, Steve y Alex (vía Block Facts) ❗️ Sin embargo, los cambios son muy poquitos y no se notan demasiado. Pero el más notorio es que Steve tendrá barba ✌️ Como digo, no es la primera vez que el personaje está sin afeitar, ya que la llevaba dentro del juego en 2009 ✅ Y por si fuese poco, en algunas imágenes promocionales, vídeos y demás oficiales, Steve aparece también con la barba ❗️ Así que tras 13 años, Steve llevará dentro del juego de nuevo su característica barba pixelada ⭐️ ¿Qué os parece el cambio en Steve, de Minecraft? A mí me gusta que tras este tiempo vuelva a tener barba, más por lo anecdótico que por el diseño en sí. ¿Os habéis percatado de qué otros cambios hay en Steve y Alex?

