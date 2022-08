Mindeportes reconoce que la Fórmula Uno no es prioridad para el gobierno Petro

Entornointeligente.com /

La ministra del Deporte, la medallista olímpica, María Isabel Urrutia Ocoró volvió a pisar suelo barranquillero, donde aprovechó para hablar de varios temas que han generado muchos comentarios como lo es la realización de un posible circuito del Gran Premio de Fórmula Uno en la capital del Atlántico.

Si bien la jefa de la cartera del Deporte reconoció que un evento tan importante como lo es la Fórmula 1 es algo atractivo y bueno, esto «no quedó dentro del propósito del Gobierno».

«Nosotros no estamos comenzando con un Gobierno, sino acabando con el último Gobierno. No está dentro de los propósitos del nuevo Gobierno, y este ministerio no puede comprometerse, s i la ciudad lo quiere hacer y llegamos a un acuerdo , es diferente , pero esto no está dentro de los planes», dijo la Ministra este sábado en un salón del Hotel Atrium Plaza.

Incluso, la expesista sostuvo que la única forma en cómo podría contribuir el gobierno a Barranquilla en su deseo del evento automovilístico es en » materia logística, más no económica» , ya que no hay recursos destinados para ello.

Recordemos que es una iniciativa que ha liderado el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo en enero de este año y que fue apoyada por el ahora expresidente Iván Duque.

«A esos circuitos asisten 320 mil espectadores en tres días; gastan en promedio 600 dólares al día y viajan desde más de 100 países . Entran 60 mil turistas internacionales en un lapso de 10 días. Eso es casi que duplicar el número de visitantes internacionales que vienen al Atlántico en tres días y en un solo evento» , afirmó en su momento el alcalde de Barranquilla.

De hecho, en estos días, hubo un pronunciamiento en favor por parte del legendario piloto colombiano Juan Pablo Montoya quien en entrevista con Noticias Caracol señaló que «el cuento es mucho más real de lo que hay. Creo que esto le traería mucho nombre a Colombia, mundialmente»

