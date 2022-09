Mincetur: plazo para enviar cuentos y participar en «Letras Viajeras» vence 6 de noviembre

Entornointeligente.com /

En esta competencia pueden participar alumnos del 4to, 5to y 6to de primaria de instituciones educativas públicas y privadas del país . Para ello, solo deben escribir un cuento en torno al conocimiento de los atractivos turísticos de su localidad o región, teniendo en cuenta situaciones que resalten la práctica de valores , como buenos viajeros y anfitriones. En la web www.letrasviajeras.pe, se pueden conocer las bases del concurso . También allí se realizan las inscripciones y envíos de cuentos hasta el próximo 6 de noviembre . Una vez recibidos, un destacado jurado calificador realizará la evaluación. En los últimos días de noviembre se llevará a cabo la ceremonia de premiación. El ganador de «Letras Viajeras» recibirá diversos premios, entre ellos, una laptop, una bicicleta, un trofeo, diploma, entre otros. El segundo y tercer lugar recibirán reconocimientos, además del profesor o tutor del niño ganador. «La educación es uno de los pilares fundamentales para lograr la igualdad de oportunidades para la niñez peruana. Por ello, el presidente de la República, Pedro Castillo , ha sido claro en que se viene trabajando para darle las mejores condiciones a nuestros niños. Desde el Mincetur y Letras Viajeras aportamos un grano de arena a este esfuerzo de hacer mejores ciudadanos, impulsar la creatividad, orgullo regional y de nuestros atractivos turísticos», refirió el titular del Mincetur, Roberto Sánchez. Lea también: Regiones del sur mostrarán su mejor oferta gastronómica en «Encuentro de viajes con sabor» Requisitos para la participación Cada participante podrá presentar un solo cuento. Los cuentos deberán ser inéditos, originales y no deben haber sido publicados con anterioridad, ni haber participado en un concurso previo. Cada participante podrá contar con la asesoría de un profesor para la redacción del cuento. La extensión de la obra es de mínimo dos (2) y máximo cinco (5) páginas y el formato de presentación es en hoja A4, espaciado de 1,5 líneas, letra Arial tamaño 11. Guardado en formato PDF o imagen. También puedes participar con un cuento escrito a mano guardado como un archivo de imagen (fotografía o escaneado). Se podrán incluir dibujos, hechos a mano, ya que el presente concurso busca destacar tanto las habilidades de redacción del participante como su creatividad e imaginación. Las obras presentadas que no respeten las bases no serán evaluadas y por consiguiente descalificadas. Cabe indicar que el código de inscripción de cada participante será su número de DNI. Cualquier duda o consulta puede efectuarse mediante los correos electrónicos [email protected] o [email protected] [email protected], o al teléfono (01) 513 6100 anexo 1574 / 1593. Dato En las ediciones 2017, 2018 y 2019 del Concurso «Letras Viajeras» se recibieron 4,606 cuentos. Estos fueron escritos por niños de todas las regiones del país. Como se recuerda, el ganador de la edición 2017 fue Sebas Bautista Cuayla (Moquegua) . En el 2018, César Clavijo Díaz (La Libertad) alcanzó el primer lugar del concurso y en el 2019 el ganador fue Alonso Soria Chate (Lima). Más en Andina: #Elecciones2022 ODPE Recuay recibe material electoral para jornada del 2 de octubre ?? https://t.co/W9wXpygBO1 pic.twitter.com/ypn0scdvYp

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 25, 2022 (FIN) NDP/TMC JRA Publicado: 25/9/2022

