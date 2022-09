Mincetur: Perú fortalecerá relaciones comerciales y económicas con EE.UU.

Entornointeligente.com /

Así lo señalaron funcionarios del Viceministerio de Comercio Exterior del Perú, al reunirse con asesores del Congreso de los Estados Unidos, en la ciudad de Lima. En la cita, se destacaron la situación comercial entre ambos países y el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito por el Perú y Estados Unidos. Este encuentro contó, además, con la participación de funcionarios del sector, así como del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.), Ministerio del Ambiente (Minam), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Minsa-Digemid, Serfor, Osinfor e Indecopi. Fortalecer relaciones Como se sabe, el Mincetur se encuentra comprometido en seguir fortaleciendo las relaciones comerciales y económicas entre ambos países. A la fecha se han cumplido trece años desde la entrada en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial y se continúan aprovechando las oportunidades que este ofrece. Cabe indicar que el grupo de asesores del Congreso de los Estados Unidos llegó al Perú interesados en impulsar el comercio entre ambos países y conversar sobre la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial, en particular, respecto al capítulo sobre medio ambiente y el anexo forestal, así como los capítulos sobre asuntos laborales y propiedad intelectual en el contexto del conocimiento tradicional/biodiversidad. Al respecto, los funcionarios de las diversas entidades del Perú comentaron los avances que se han logrado en los últimos años como parte de la política nacional que tiene el Ejecutivo. Además de destacar los beneficios que ha generado el Acuerdo de Promoción Comercial desde su entrada en vigencia, se mencionó que aún se puede seguir promoviendo el comercio bilateral, eliminando las medidas que lo pueden restringir. Beneficios del acuerdo de promoción comercial El Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y Estados Unidos cumplió 13 años el pasado febrero. Durante este periodo, el valor de las exportaciones peruanas a EE.UU. creció a un promedio anual de 2.2%, de los cuales, el 48.5% corresponde a envíos no tradicionales. Por su parte, el valor de las importaciones peruanas desde Estados Unidos creció a una tasa promedio anual de 4.5%. Durante estos 13 años, se registraron 1,655 nuevos productos exportados a Estados Unidos, por un monto total de 5 mil 409 millones de dólares. De este total, el 97.4% pertenece al sector no tradicional. Asimismo, se ha registrado 8,136 nuevas empresas exportadoras a Estados Unidos (20 mil 750 millones de dólares), el 90.4% de las cuales fueron micro exportadoras y pequeñas exportadoras. Más en Andina: ?? El sector turismo aportará 2.5% al producto bruto interno (PBI) este año favorecido por su proceso de reactivación sostenido, proyectó hoy la presidenta ejecutiva de @Promperu , Amora Carbajal. https://t.co/qzeff7emJZ pic.twitter.com/UtfnuqLhbX

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 1, 2022 (FIN) NDP / MDV JRA Publicado: 1/9/2022

