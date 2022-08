Minam elabora proyecto de ley para crear fondo de garantía ante desastres ambientales

Entornointeligente.com /

«Las normas que hemos heredado como país no nos permiten ser más drásticos, es decir, prácticamente hemos recibido un Estado maniatado, que permite que las empresas contaminadoras e irresponsables hagan lo que están haciendo», dijo. Luego, precisó que el referido proyecto de ley será enviado al Consejo de Ministros para su aprobación. De otro lado, informó que, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), se han realizado estudios con tecnología de punta para determinar el estado situacional de las playas afectadas tras el derrame de petróleo causado por la empresa Repsol en el mar de Ventanilla. También lea: [ Canciller insta a generar puentes de diálogo que den tranquilidad al país ] En ese sentido, señaló que se ha verificado la limpieza de 13 sitios (10 playas y 3 puntas), las cuales se encuentran libres de hidrocarburos, mientras que 27 sitios (25 playas y 2 puntas) aún se encuentran afectadas por dicho elemento contaminante. Añadió que 57 sitios (playas, acantilados, puntas y desembocaduras) siguen en proceso de evaluación. «Se ha dispuesto una serie de acciones que tiene que cumplir la empresa (Repsol). Si no las cumple, se le impondrán multas. Si no restablece la situación ambiental, va a tener problemas, no solo por el dinero que tiene que pagar, sino también porque desprestigia a la actividad privada empresarial en general. Además, la opinión pública está en contra de quienes contaminan», subrayó. En otro momento, el titular del Minam indicó que su sector está promoviendo la conservación de las lomas costeras del país e impulsa la protección de estos ecosistemas ante las pretensiones de traficantes de terrenos que desean apropiarse ilegalmente de tales territorios. En esa línea, agregó que su sector está desarrollando acciones para proteger la integridad de las personas defensoras ambientales. (FIN) NDP/GSR/JCR Más en Andina: ?? El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, participó en el segundo Simulacro Nacional Multipeligro. https://t.co/BvkApCD5Db pic.twitter.com/a2h6xcwy6D

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 15, 2022 Publicado: 15/8/2022

