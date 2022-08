MIMP otorga «Orden al Mérito de la Mujer» a Kimberly García por desempeño deportivo

Entornointeligente.com /

En una ceremonia realizada en la sede central del MIMP, la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, hizo entrega de la medalla a García, en reconocimiento por su desempeño nacional e internacional como deportista, algo que motiva a las mujeres jóvenes en la disciplina de atletismo y contribuye con la eliminación de barreras para la igualdad de género. «Las mujeres hemos luchado por tener acceso a la educación pública, tenemos pioneras en esta lucha, quienes además, consiguieron que, además de los cursos que se dictaban en ese momento, se dictaran clases de gimnasia y educación física. Es importante recordar estos logros a propósito de la presencia de Kimberly, quien recibe hoy este reconocimiento», indicó la titular del sector. «Como país, esperamos tus triunfos y tus victorias en las pruebas tan importantes que tienes a futuro. Yo quiero pedir a las organizaciones sociales que nos unamos en el esfuerzo de solicitar mayor presupuesto para el deporte, especialmente, para el atletismo, para que tengamos a más deportistas cosechando logros para nuestro país», añadió. En la ceremonia también participó la viceministra de la Mujer, María Pía Molero Mesía, quien recordó que la condecoración «Orden al Mérito» es un alto grado que se otorga a las mujeres que se convierten en referentes para nuestro país desde diversas áreas. Por su parte, Kimberly García manifestó su agradecimiento por este reconocimiento. «Estoy muy agradecida pues esta distinción me motiva a seguir trayendo triunfos para el Perú. Quiero aprovechar para decirle a todas las mujeres que luchan de sol a sol para no darse por vencidas y que nunca se rinden, las deportistas trabajamos arduamente para sentirnos orgullosas, no debemos rendirnos». Sobre Kimberly García Es una atleta peruana de 28 años de edad, nacida en Huancayo, que se desempeña en la disciplina de atletismo y que ha sido merecedora de diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional. En el Mundial de Atletismo de Oregon 2022 ganó su primera medalla de oro en la prueba de Marcha Atlética de 20 kilómetros y, una semana después, volvió a proclamarse campeona mundial en la distancia de 35 kilómetros, con la tercera mejor marca de la historia (2 horas, 39 minutos y 16 segundos). Sobre la «Orden al Mérito de la Mujer» La Condecoración fue creada el 2003, mediante Decreto Supremo N° 005-2003-MIMDES , como símbolo del reconocimiento a aquellas mujeres que destaquen socialmente en su compromiso con la defensa y promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a nivel nacional. Entre el 2003 y el 2022, El MIMP ha reconocido a 402 mujeres en su diversidad por destacar socialmente en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y su contribución en derribar barreras para alcanzar la igualdad de género en el país. A ello, se suman 17 mujeres, en el año 2021, a quienes se otorgó la «Orden Emérito a las Mujeres del Bicentenario» , en el marco de lo establecido en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Mientras que, en la edición de la Condecoración Orden al Mérito de la Mujer 2022, se otorgó un reconocimiento a 31 mujeres peruanas que, a lo largo de la historia, han destacado por su labor con la defensa de derechos y la promoción de la igualdad de género, desde la academia, la cultura y las artes, los movimientos sociales y políticos. Más en Andina: ????Delia Zamudio, activista afroperuana, recibió condecoración «Orden al Mérito de la Mujer», por promover y proteger los derechos de las mujeres https://t.co/VJTD0iee3P pic.twitter.com/4U6pwpRN8i

Publicado: 2/8/2022

