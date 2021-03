Sérgio Sousa Pinto: “O soarismo não tem hoje qualquer utilidade para a nova narrativa”

Entornointeligente.com / O soarismo? Onde é que ele já vai… Mas não devia, segundo Sérgio Sousa Pinto : Mário Soares teve a parte de leão na vitória contra o comunismo em 1974/75, na realização de eleições, na instauração da democracia liberal em que vivemos. Após ganhar as presidenciais, deve-se-lhe a reconciliação entre as duas muito desavindas metades do país e depois, claro, há Mário Soares como o melhor intérprete político do socialismo democrático. Pedir o retrato do soarismo a Sousa Pinto era um risco — é um devoto —, mas preferi corrê-lo: a aposta seria compensada pela sua voz cortante e desconcertante. Foi com ela que também aqui se entregou ao exercício de rever o PS de hoje à luz do soarismo de ontem — na verdade, foi mais libelo do que exercício.

