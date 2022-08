Milly Alcock, la joven Rhaenyra Targaryen que ha conquistado a los fans de «La Casa del Dragón»: cinco looks que lo demuestran

Entornointeligente.com /

Los fans de Juego de Tronos están de enhorabuena, y es que HBO Max aprovechó el fin de las vacaciones de verano para estrenar su nuevo spin off llamado «La Casa del Dragón» . Con una trama que se remonta 172 años antes del nacimiento de Khaleesi y tratar específicamente sobre las consecuencias de la guerra conocida como la Danza de los Dragones -además de mostrar así el origen del declive de la casa más poderosa de Poniente-, hay una actriz que nos ha conquistado por completo en estos dos primeros capítulos: la joven Rhaenyra Targaryen , o lo que es lo mismo, Milly Alcock .

Con tan solo 22 años, Milly Alcock ha logrado estar en boca de todo el mundo estas dos últimas semanas. Aunque para la gran mayoría esta australiana era una completa desconocida, lo cierto es que la actriz ya había interpretado varios papeles en su país natal. Su interpretación en la nueva serie es corto (la versión adulta de Rhaenyra Targaryen será interpretada por Emma D'Arcy ), pero su sola presencia nos ha cautivado, descubriéndonos una actriz con un estilo de lo más cool.

Cinco looks de Milly Alcock que enamoran (más allá de «La Casa del Dragón») Looks de alfombra roja dignos de una reina Ya sea con un Alexander McQueen o con un Dior, la australiana sabe cómo convertirse en el foco de atención gracias a su impecable estilo. Apostando por estilos muy variados, estas últimas semanas ha demostrado que no hay alfombra roja que se le resista.

Clásicos que jamás fallan En el mundo de la moda hay clásicos capaces de ensombrecer cualquier tendencia pasajera . Con elegancia y distinción, la actriz nos demuestra que con una sencilla americana con raya diplomática podemos rozar la perfección. Y punto.

El tejido denim forma parte de su día a día A sabiendas que el tejido denim es un fondo de armario que jamás pasará de moda, Milly nos muestra su amor hacia él. En forma de vaqueros oscuros de tiro alto o en forma de peto retro, sus looks con camiseta de algodón nos demuestran un estilo desenfadado pero (muy) cool.

A sabiendas que su paso por «La Casa del Dragón» es corto (pero intenso), Milly ha conquistado a una gran legión de fans y su cuenta de Instagram aumenta de seguidores por momentos (al finalizar este artículo la actriz ya cuenta con más de 274.000 followers ).

