Millonario a los 18 y arruinado a los 22: el influencer de las finanzas que personifica el peligro de invertir en criptomonedas

Entornointeligente.com /

Por: El País

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! La novedad en este caso es que Kiarash Hossainpour no se da por vencido. Puede que, como decía Scott Fitzgerald, las vidas estadounidenses no tengan segundos actos, que en el país de las oportunidades no haya redención que valga una vez se ha producido la caída. Pero Hossainpour no es estadounidense, sino alemán de origen iraní. Para él, ni la más severa de las derrotas es irreversible. Está programado culturalmente para levantarse de la lona y seguir luchando.

De ahí el discurso optimista con el que ha vuelto a saltar a la palestra estos días, tras sufrir pérdidas de entre el 60 y el 90% (las versiones difieren) de su cartera de inversiones digitales. En declaraciones a la edición alemana de Business Insider, este cachorro de tiburón de 22 años, un lobo de Wall Street de pacotilla para sus más feroces detractores, aseguraba que va a seguir invirtiendo en bitcoins y que cree firmemente en el futuro a medio plazo de las criptodivisas. «Acumular pérdidas», asegura, «forma parte del juego». Es una prueba de carácter.

Puedes leer la nota completa en El País

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com