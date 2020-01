Millares de escoceses salieron a las calles de Glasgow para reclamar la independencia del Reino Unido

Entornointeligente.com /

11-01-20.-Miles de escoceses han reclamado este sábado la independencia en las calles de Glasgow, en la mayor manifestación a favor de la ruptura con el Reino Unido desde el referéndum soberanista del 2014. La marcha ha sido la primera de las ocho planeadas a lo largo de este año por la organización All Under One Banner (Todos Bajo una Bandera) en apoyo a la convocatoria de un segundo referéndum en 2020, auspiciada por la ministra principal y líder del Partido Nacional Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, reseñó el diario español El Mundo. Escocia e Irlanda del Norte se convertirán este año en los dos epicentros políticos de Reino Unido tras la consumación del Brexit, prevista para el 31 de enero. En Belfast, la Asamblea local de Stormont se ha reunido hoy por primera vez en tres años tras el acuerdo alcanzado por los Partido Democrático Unionista (DUP) y Sinn Fein para formar un Gobierno de coalición. El acuerdo pone fin al ‘impasse’ político que duraba desde 2017 y que ha propiciado el repunte de la actividades terroristas del Nuevo IRA y de los grupos paramilitares. El pacto fue posible gracias a la presión simultánea de Londres y Dublín, y a la introducción de una cláusula que equipara al gaélico con el inglés como lengua oficial Irlanda del Norte. “Buscaremos un terreno común a pesar de nuestras diferencias”, anticipó la líder del DUP Arlene Foster. “Conforme nos acercamos al centenario de la partición de Irlanda (en el año 2021), vamos a intentar no revivir las luchas del pasado”, declaró por su parte Michelle O?Neill, líder en el Ulster de Sinn Fein, que ha reiterado su objetivo de celebrar un referéndum de reunificación de la isla en los próximos años. En Escocia, entre tanto, el Partido Laborista ha expresado por primera vez que está considerando el apoyo a un segundo referéndum de independencia, según ha dejado entrever su líder local Richard Leonard. El diputado laborista Ben Bradshaw aventuró por su parte que la independencia ganará en una nueva votación y recomendó a la clase política en Reino Unido que reconozca “el derecho a la autodeterminación de los escoceses”. “La independencia se puede tocar”, ha llegado a decir Sturgeon en el multitudinario mitin en Glasgow que abrió las puertas a su triunfo electoral con un 44% de los votos en las elecciones del 12D. Sturgeon ha dado su apoyo simbólico a la nueva marcha organizada por All Under One Banner, donde se dan la mano todos los grupos por-independencia, más allá del SNP. La manifestación ha partido del Parque Kelvingrove y ha inundado la ciudad con banderas de la cruz de San Andrés hasta llegar a Glasgow Green. La policía no ha facilitado datos oficiales, pero los organizadores aseguran que la convocatoria ha reunido al final a 100.000 manifestantes. Pese al éxito del SNP y el impulso para celebrar el segundo referéndum, el apoyo a la independencia es muy similar al registrado en el 2014: 45% a favor y 55% en contra, según los últimos sondeos. Tras las elecciones del 12D, Nicola Sturgeon remitió una carta al primer ministro británico, Boris Johnson, reclamando la cesión de competencias al Parlamento Escocés para poder convocar la consultar en la segunda mitad de 2020. Johnson se ha negado en rotundo a la celebración de una nueva consulta y ha recalcado que el resultado de hace seis años “vale para toda una generación”.

