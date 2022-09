Milka se propone perder el miedo

Entornointeligente.com /

La modelo pide un alto a las críticas y que oren por Panamá

Con el anhelo de cumplir sus sueños viajó a Dublín, Irlanda, la modelo Milka Rodríguez. En esa nación lleva nueve meses, pues su objetivo es aprender inglés. Está segura que todos pueden lograr lo que se proponen, solo hay que enfocarse.

La panameña va poco a poco dominando su segundo idioma, es consciente que le cuesta las pronunciaciones, pero asegura que lo logrará muy pronto.

Lo que la colonense no está de acuerdo es que vayan a su cuenta de Instagram, y que le critiquen su dicción, pues, en Panamá y el mundo hay otros temas en que deben ocupar el tiempo, al menos para orar.

‘Tantas cosas que hay que hacer y enfocarse, sin embargo, te pones a criticar a una persona que está tratando de echar para adelante. Señores, mi inglés no es perfecto, pero ¿adivinen qué? Yo me pongo a hablar con mi novio y con la gente cuando salgo a la calle, y me entienden’.

Según la exBig Brother, seguirá hablando en inglés en sus historias y olvidará el miedo que no lo siente por el público, sino por ella. Así está de segura por hacerlo, porque decidió ir a vivir a esa república, además debe hablarle a ciudadanos de otras naciones.

‘Voy a seguir hablando en inglés porque la pronunciación hay que mejorarla, tengo que enfocarme en ser mejor cada día’.

Milka, exhorta a que expresen sus opiniones con amor y respeto, como ella lo hace. Pidió orar por los hechos horrible que están sucediendo en Panamá y en la provincia de Colón de donde es oriunda.

